‘Herkesin kalbine dokunacak şarkılarım var’

Şarkıcı Ebru Yaşar, yeni albümü 'Gel de Sevme'yi bugün müzikseverlerle buluşturdu. DMC etiketi ile müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alan albümde Yaşar'ın 10 yeni şarkısı yer alıyor. Ünlü sanatçı, albümünün ilk klibini de Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu imzalı 'Yalnız Uyunmaz' adlı şarkısına Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekti. 2017 yılında çıkardığı 'Haddinden Fazla' albümünde çok sayıda hit şarkıya imza atan Yaşar, bu albümünde de herkesin kalbine dokunacak şarkılarının olduğunu söylüyor.