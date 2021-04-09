İş dünyası 2 milyonluk operasyonu konuşuyor: Bir çete üyesi yakalandı

Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu, iş insanı Ahmet Uras'a, dolandırıcılar tezgah kurdu.Uras'ı emniyet mensubu gibi arayan dolandırıcılar, "FETÖ ile alakalı operasyon yürütüyoruz. Sizin adınıza telefon hattı, banka hesabı açıp işlem yapıyorlar, işbirliği yapın yakalayalım" dedi., kendisinden 2 milyon lira istenince durumdan şüphelendi. Ancak kendini terörle mücadele operasyon amiri olarak tanıtan kişi "Bizimle oyun mu oynuyorsun, olayın ciddiyetinin farkında değil misin?" diyerek sahte bilgisayar programları aracılığıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden arıyormuş gibi telefon çağrısı bıraktı.yaklaşık 2 milyon lirayı dolandırıcılara teslim ederken, polisle işbirliği yaptı... Uras'tan parayı alan İsa Çiftçi adlı kişi, Ankara'da 185 bin dolarla yakalanıp tutuklandı. Uras'ın olayla ilgili dava açtığı öğrenildi.