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Giriş Tarihi: 9.4.2021 07:23 Son Güncelleme: 9.4.2021 08:06

Ünlü manken : İki yıldır hayatım allak bullak

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Ünlü manken Elif Ece Uzun: İki yıldır hayatım allak bullak

Ünlü manken ’un açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan ünlü manken Elif Ece Uzun, çarpıcı açıklamalar yaptı. Elif Ece Uzun, “Hayatımın son iki yılını unutmak istiyorum. Çünkü her şey allak bullak oldu. Önce bebeğimi düşürdüm, sonra babamı koronavirüsten genç yaşta kaybettim. Eşim bütün malvarlığını bir çeteye kaptırdı. Sonra boşandık ama yeniden evlendik” dedi.

Evlendikten sonra mesleğine 2 yıl ara veren ve bu arada ikizlerini dünyaya getiren manken Elif Ece Uzun, Mardinli modacı İzzettin Baran'ın gelinlik defilesiyle podyuma döndü.

İkizlerinin babası iş insanı Mehmet Tuş ile olaylı bir ayrılık dönemi geçirdikten sonra geçtiğimiz ay barışarak tekrar evlenen Uzun, "Sanki ilk defa podyuma çıkıyor gibi heyecanlıyım" dedi.

'SON 2 YILIMI UNUTMAK İSTERİM'
Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen defile sonrası konuşan Uzun, şunları söyledi: "Hayatımın son iki yılı unutmak istediğim olaylarla dolu; önce 5 aylık bebeğimi düşürdüm, sonra babamı kaybettim.

Eşim bütün mal varlığını çeteye kaptırdı, sonra ayrıldık. İkimiz de hatalarımızın farkına vardık ve tekrar evlendik.

Şu an mutluyum." Yakında ticarete atılacağını belirten Uzun, bebek beşikleri, pişik kremi, bebek şampuanı ve çocuk bezi gibi bir dizi ürün çıkaracağını söyledi.

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Ünlü manken Elif Ece Uzun: İki yıldır hayatım allak bullak
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