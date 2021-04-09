Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Nisan 2021 Cuma! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Nisan 2021 Cuma burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 9 Nisan 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLAR VE FOBİLERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Mars-Neptün karesi ittifakları değiştiriyor. Türkiye - İngiltere arasındaki ticari anlaşmalar pandemi sonrası gelecek düzenin ayak izlerini işaret ederken 1989'da Satürn – Oğlak döngüsünde kurulan Gazprom, Rusya – Çin işbirliğini dünya gündemine taşıyacak.
Koç: Maddi durumunu kontrol altında tutmakta zorlanabilirsin. Bu konuda aile büyüklerinden yardım istiyorsun.
Boğa: İşi olmayan bir Boğa burcuysan beklemediğin bir iş teklifi kapını çalabilir. İnsanlar ile iletişimin açısından çok olumlu kararlar alabilirsin.
İkizler: Mars, Neptün ile 90'lık açı yapacak. Geçmişin tozlu sayfalarında yer alan hadiseler tekrara karşına çıkabilir. Fakat seni eskisi kadar etkilemiyor.
Yengeç: Ay, bugün su burcunda hareket ediyor. Rutin hayatından sıyrılarak kendine bir mola vermek isteyebilirsin. Kısa süreli tatil planları gündeminde olabilir.
Aslan: Rutin hayatını etkileyecek bazı eleştiriler bugün canını sıkabilir. Seni kıskandığını düşündüğün insanlar hakkında yanılmadığına şahit oluyorsun.
Başak: Çok sık karar değiştirmen çevrendeki insanları olumsuz etkileyebilir. Bu konuda duyacağın serzenişlere kulak vermek istiyorsun.
Terazi: Seni geren bazı sorular alsan da psikolojini her şeyden önemli bir yerde tutuyorsun. Aile büyüklerin ile daha çok ilgilenmek isteyeceğin bir gün olabilir.
Akrep: Ay, bugün su burcunda hareket ediyor. Birikimlerin konusunda sana faydalı gelecek bazı kararlar alabilirsin. Geleceğini güvence altında tutmak senin için her şeyden önemli olacak.
Yay: Karşıt burcunda, Mars hareket ediyor. Hayatın hakkında verdiğin kararların yalnızca seni ilgilendirdiği düşüncesini kanıtlamak isteyebilirsin.
Oğlak: Çevrende gelişen olumsuzlukları en aza indirgemek için sık sık tatlı dilini kullanabilirsin. Alışveriş istediğin artabilir.
Kova: Çalışan bir Kova burcuysan işlerini büyütmek isteyebilirsin. Bunun için çeşitli finans araştırmaları yapıyorsun.
Balık: Ay, bugün su burcunda hareket ediyor. Dış görünüşüne verdiğin önem artıyor. Arkadaşların ile kendine yaptıracağın yeni saç modeli hakkında konuşabilirsin.
BURÇLAR VE FOBİLERİ
Her burcun kendine özgü davranışları vardır. Bununla beraber fobileri de… fobi diye nitelendirilen konular, günlük hayatta en çok çekindiğimiz, karşılaşmak istemediğimiz ve gizli çekmece olarak nitelendirdiğimiz bölmeler olarak karşımıza çıkar. Gelin hep beraber 12 burcun yeni dünya ile değişen gizli çekmeceleri keşfedelim. Unutmayın ki alışkanlıkların değiştiği bu günlerde fobiler de değişir. Kova Çağının ilk yıllarında burçların fobileri ise;
KOÇ: Cesurluğuyla, tabiri caizse kara gözlü olmalarıyla bilinen Koç burçları, dışarıya çoğu zaman güçlü olduğuna dair izlenim bırakır. Çevresine karşı güçlü gözükmek isteyen Koç burçları, güçsüz bir izlenim bırakmaktan oldukça korkarlar.
BOĞA: Kendi alıştığı hayat düzenini devam ettirmek isterler. Farklı, bilmediği bir maceraya atılma konusunda sorun yaşayabilecek olan Boğalar, alışkanlıklarının dışına çıkmaktan çok korkarlar.
İKİZLER: Sosyallik dendiği zaman akılda canlanan burçtur İkizler. Çevresiyle diyalog açısından güzel bir profili olan hava burçları, yalnız kalmaktan ve onaylanmama hissinden çok korkarlar. İletişimsel fobileri vardır.
YENGEÇ: Aile içerisinde güçlü bağlara sahip olan Yengeç burçları daima iz bırakmak ister. En büyük korkusuna gelince, unutulmak ve dikkate alınmamak denilebilir. Duygusal fobiler Yengeç burçlarının korkulu rüyasıdır.
ASLAN: Ateş grubunun gösterişi seven burçları, hayatı boyunca popüler olmak ve takdir edilmek isterler. Aslan burçlarının en büyük fobilerinden birisi ise popülaritesini kaybetmektir.
BAŞAK: Fedakârlık ve sorumluluk dendiği zaman akla ilk olarak Başak burçları gelse de artık yerine göre davranan yönleriyle ön planda olacaklar. Sorumluluk almaktan hiç kaçmayan Başak burçlarının fobisi dışlanma ve başkasının egosu karşısında çaresiz kalma durumudur.
TERAZİ: Hava grubunun kreatif burcu Terazi mümkün olduğunca tartışmalardan uzaklaşmak ister. Yeni dünyada ise insanlar ile en mesafeli iletişim kuran burçlardan birisi. En büyük fobilerinden birisi yükseklik ve iyi niyetinin kötüye kullanılması hissidir.
AKREP: Akrep burçları her olaya karşı şüpheyle yaklaşma eğilimi içerisindedir. Aklından sürekli olarak farklı düşünceler geçen su burçlarının en büyük fobilerinden birisi maddi güçlerinin zedelenme düşüncesidir.
YAY: Keyfine düşkün olan Yay burçları, gezmek ve yeni yerler keşfetmekten çok hoşlanırlar. Ateşin değişken burcunun en derin fobisi özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.
OĞLAK: Başarılı olmalarıyla dikkat çeken Oğlak burçlarının hayatlarından çalışma, azim ve disiplin eksik olmaz. Toprağın öncü burçları için başarısız olmak büyük bir fobidir.
KOVA: Kova burçları özgürlüğüne düşkün olmakla beraber, bulundukları ortamda rahat şekilde nefes almak isterler. Havanın sabit burçları dar alan fobisiyle öne çıkar.
BALIK: Kontrol konusunda bir dünya markasıdır Balık burçları. Olaylara akılcı bir şekilde yaklaşmak isteyen Neptün'ün yönettiği bu burcun en büyük fobilerinden birisi kontrolü dışında gelişen olaylardır.