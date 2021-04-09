Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Nisan 2021 Cuma! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Nisan 2021 Cuma burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 9 Nisan 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLAR VE FOBİLERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 9 NİSAN 2021 CUMA

Astrogündem: Mars-Neptün karesi ittifakları değiştiriyor. Türkiye - İngiltere arasındaki ticari anlaşmalar pandemi sonrası gelecek düzenin ayak izlerini işaret ederken 1989'da Satürn – Oğlak döngüsünde kurulan Gazprom, Rusya – Çin işbirliğini dünya gündemine taşıyacak.

Koç: Maddi durumunu kontrol altında tutmakta zorlanabilirsin. Bu konuda aile büyüklerinden yardım istiyorsun.

Boğa: İşi olmayan bir Boğa burcuysan beklemediğin bir iş teklifi kapını çalabilir. İnsanlar ile iletişimin açısından çok olumlu kararlar alabilirsin.

İkizler: Mars, Neptün ile 90'lık açı yapacak. Geçmişin tozlu sayfalarında yer alan hadiseler tekrara karşına çıkabilir. Fakat seni eskisi kadar etkilemiyor.