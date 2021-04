Sakın köpek balığı demeyin bana!

Demet Şener, 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olduktan sonra hayatı değişti. Mankenlikteki başarısını oyunculukta da devam ettiren tescilli güzel, 1997 yılında Bir Demet Tiyatro'da rol almış, ardından da Kahpe Bizans filmiyle sinemaya adım atmıştı.Birçok film ve dizide rol alan Şener, mankenliği hiçbir zaman geri plana atmadı. Ünlü modacıların defilelerinde podyuma çıkan Şener, hâlâ özel projelerin aranılan mankenleri arasında yer alıyor. Evliliğinden İrem ve Ömer isimli iki çocuğu da olan ünlü güzel, geçtiğimiz yıl da ticarete adım attı. Stiliyle her zaman beğenilen Şener, kendi adını taşıyan giyim markasıyla da hem Türkiye'de, hem de yurt dışında büyük ilgi gördü.Ekranlarda her zaman pozitif ve şen kahkahalarıyla görmeye alışık olduğumuz Türkiye güzelinin çok ilginç bir korkusu var. Çocukluk yıllarında 'Jaws' filmlerini hiç kaçırmadan izleyen ünlü mankende ilerleyen yıllarda büyük bir fobi oluşmuş. İzlediği filmlerden çok etkilenen ve bu durumu hâlâ yaşadığını dile getiren ünlü yıldız, şöyle konuştu: "Bu filmler sebebiyle köpek balığı korkusu oluştu. Aynı zamanda inanılmaz hayranlık duyduğum hayvanlar. Hem bu kadar hayranlık duyup hem de bu kadar korkmam da enteresan doğrusu... Hatta bunları konu alan her belgeseli izliyorum ancak tek başıma denize girip açılamıyorum."Şener, bu travmasını atlatmak için önümüzdeki dönemlerde adım atacağını da söyledi. Ünlü manken, "Bu fobimi yenmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya seyahat etme planım var. Orada köpek balığı kafes dalışı yapmayı da düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsem belki bu fobimi de yenmiş olurum" dedi.