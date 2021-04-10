Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan üzücü haber geldi! Koronavirüse yakalanan Murat Boz sağlık durumu hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı Murat Boz, son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren Murat Boz, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Murat Boz'dan üzücü bir haber geldi.