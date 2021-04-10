Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan üzücü haber geldi! Koronavirüse yakalanan Murat Boz sağlık durumu hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı Murat Boz, son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren Murat Boz, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Murat Boz'dan üzücü bir haber geldi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Şarkıcı Murat Boz da koronavirüse yakalandı. 4 gün önce testi pozitif çıkan Boz kendini karantinaya aldı.
Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, "Herkese selam, Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.