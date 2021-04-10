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Giriş Tarihi: 10.4.2021 16:52 Son Güncelleme: 10.4.2021 16:53

Ünlü şarkıcı 'dan geldi! Koronavirüse yakalanan Murat Boz sağlık durumu hakkında konuştu

DHA
Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan üzücü haber geldi! Koronavirüse yakalanan Murat Boz sağlık durumu hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı , son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren Murat Boz, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son günlerde Aslı Enver ile yeniden barıştığı konuşulan, ancak iddiaları yalanlayan taraflardan Boz hakkında son olarak üzücü bir haber geldi. Tüm dünyayı kasıp kavuran salgınından Murat Boz da etkilendi. Covid-19 testi pozitif çıkan şarkıcı, durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren Murat Boz, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Murat Boz'dan üzücü bir haber geldi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Şarkıcı Murat Boz da koronavirüse yakalandı. 4 gün önce testi pozitif çıkan Boz kendini karantinaya aldı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, "Herkese selam, Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan üzücü haber geldi! Koronavirüse yakalanan Murat Boz sağlık durumu hakkında konuştu
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