Ünlü şarkıcı Simge: Sezen Aksu’nun önünde takla attım

- Sevmek Yüzünden'in temelleri nasıl atıldı?

- Şarkının bestesini Ersay Üner, Ozan Bayraşa ve ben birlikte yaptık. Yankı ekibinin beraber yaptığı belki de son şarkı bu... Dört yıl önce Ozan'la (Bayraşa) beraber Symi Adası'na tatile gitttiğimizde nakaratı ortaya çıktı. Döner dönmez devamı geldi. Sonra Ersay'a dinlettik ve besteyi tamamladık. Sözlerini de sihirli dokunuşuyla Sezen Aksu yazdı.

- Yorumculuğunuzu öne çıkaran bir şarkı olmuş. Bu kadar hissederek söylemenizin sırrı nedir?

- Sezen Hanım, şarkının bestesi bittikten iki yıl sonra bir gece sürpriz bir telefonla sözleri yazdığını haber verdi. O kadar heyecanlandık ki... Koşarak stüdyoya gittik. Sözleri ilk duyduğumda nutkum tutuldu. "Niye tepkisizsin?" diye sorduğunda "Çok heyecanlandığımda böyle kalırım" diye yanıt verdim. "O zaman bir şeyler yap, beğendiğini belli et, bir takla falan at" dedi. Ben de Sezen Aksu'nun önünde takla attım. "Aaa bu gerçekten deliymiş" dedi.

- Şarkıyı neden bugüne kadar beklettiniz?

- Sevmek Zamanı dört yıl boyuncu durdu ve demlendi. Şu an hissettiğim şey, "Bu şarkı bizi geçmişe götürecek." O 90'lı yıllardaki A'sı, B'si farklı sözleri olan, özel çalışılmış, heyecanlanarak dinlediğimiz şarkılar gibi hissettiriyor bana.

- Kariyerinizin dönüm noktalarından biri diyebilir miyiz?

- Son üç aydır sadece bu şarkıyı düşünmeye başladım. Hep hislerimle yola çıktığım için, yine kalbimin sesini dinledim ve şarkıyı düzenlemesi için Genco'ya (Arı) gittim. Şarkını bütün karakteristik özelliklerinin karşılığını ondan alacağımı biliyordum. O da severek yaptı. Dinleyicim daha organik bir sound duyacak. Ve bundan sonra yapacaklarımın da habercisi gibi bu şarkı.

- Sevmek Zamanı gibi sözlere sahip şarkılara günümüzde rastlamak zorlaştı...

- Çok güzel müzikler yapan müzisyenler var. Ama sözlerde bir düşüş, sıkıntı, bir anlatım bozukluğu var. 90'larda dinlediğimiz şarkılarda sözlere tutulurduk. Şimdi ise ritimlere ve müziğin sound'una tutuluyor insanlar. Dinlediğim şarkılardan hiçbir söz aklımda kalmıyor. Bu yeni dönemin bir algılama şekli olabilir. Ama ben sözlerin anlaşılmasını, anlattığı hikayenin bende bir yer etmesini, kalbimi vurmasını istiyorum.

- Şarkılar artık çok kolay tüketilmiyor mu?

- Günümüzde tüketim çok hızlı. İki hafta önce çıkmış bir şarkıyı dinlerken ben de sıkılabiliyorum. İnsanların üzerinde "Bir şey yapmam lazım, yoksa listede adım olmayacak" stresi var. Bu çok ürkütücü bir durum. Acele ediyorlar, koşturuyorlar. 90'larda bir albüme iki yıl emek harcanıyordu, ama o albüm de beş yıl dinleniyordu. Şimdi bir haftada şarkı bitirip klip bile çekiyorlar. Bravo, yapsınlar, hiçbir itirazım yok. Ama çıkan işin arkasında dinleyici de uzun süre durmuyor. Ben böyle çalışmıyorum. İyi bir şeyi yakalayana kadar beklemek, durmak taraftarıyım. Şarkım hemen patlasın, diyerek yola çıkmıyorum.