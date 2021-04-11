Dün akşamın reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli oluyor. Cumartesi akşamı ekranlara damga vuran dizi ve programların TOTAL ve AB sıralamaları merak konusu haline geldi. Öte yandan medya gündeminin yakın takipçileri geçtiğimiz akşamın reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte 10 Nisan 2021 Cumartesi günü reyting sonuçları…
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Pazar akşamı en çok sevilen dizi, film ve yarışmalar total, ab, abc1 reyting sonuçları sıralamalarında birincilik mücadelesi verdi. 10 Nisan Cumartesi günü en çok takip edilen yayınlar arasında İbo Show, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Survivor yer aldı.
Henüz dün akşama ilişkin sonuçlar açıklanmazken geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımlar ise şöyleydi;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Son Hıçkırık 'Türk Filmi'
16.15 Tarkan Gümüş Eyer 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Aşk Geliyorum Demez 'Türk Filmi'
02.30 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Aşk Geliyorum Demez 'Türk Filmi' (Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası
13.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 'Dizi'
23.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Sucu Kamil 'Türk Filmi'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
23.45 Aşk Masalı 'Türk Filmi'
02.00 Aşk Masalı 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Müzik Arası
05.00 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
15.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Pırdino 'Türk Filmi'
16.55 Dizi (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:15 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
13:00 Bamsı Beyrek
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021