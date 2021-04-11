Haberler Günaydın Haberleri Dün akşamın reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 11.4.2021 08:10

Dün akşamın açıklanıyor! 10 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşamın reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

için heyecan dolu mücadele devam ediyor. Her gün ekranlara gelen dizi, film ve programlar bu kapsamda zirvenin sahibi olabilmek adına yarışıyor. Geçtiğimiz gün Star Tv’de İbo Show, TRT1 ekranlarında Gönül Dağı, Atv ekranlarında izleyenlerini her Cumartesi ekran başına kilitlemeyi başaran Kardeşlerim, Show Tv’de romantik komedi tadındaki Kuzey Yıldızı ve Tv8’de ise sevilen yarışma programı Survivor yer aldı. Yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya rekabetini sürdürdü. Bu noktada gözler şimdi 10 Nisan dünün reyting sonuçlarında!

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli oluyor. Cumartesi akşamı ekranlara damga vuran dizi ve programların TOTAL ve AB sıralamaları merak konusu haline geldi. Öte yandan medya gündeminin yakın takipçileri geçtiğimiz akşamın reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte 10 Nisan 2021 Cumartesi günü reyting sonuçları…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pazar akşamı en çok sevilen dizi, film ve yarışmalar total, ab, abc1 reyting sonuçları sıralamalarında birincilik mücadelesi verdi. 10 Nisan Cumartesi günü en çok takip edilen yayınlar arasında İbo Show, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Survivor yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı! 7 Şubat 2021 Hercai, Arıza, Menajerimi Ara dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?

Henüz dün akşama ilişkin sonuçlar açıklanmazken geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımlar ise şöyleydi;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Son Hıçkırık 'Türk Filmi'
16.15 Tarkan Gümüş Eyer 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Aşk Geliyorum Demez 'Türk Filmi'
02.30 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Aşk Geliyorum Demez 'Türk Filmi' (Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası
13.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 'Dizi'
23.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

Reyting sonuçları açıklandı! 7 Şubat 2021 Hercai, Arıza, Menajerimi Ara dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Sucu Kamil 'Türk Filmi'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
23.45 Aşk Masalı 'Türk Filmi'
02.00 Aşk Masalı 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Müzik Arası
05.00 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
15.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

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Reyting sonuçları açıklandı! 7 Şubat 2021 Hercai, Arıza, Menajerimi Ara dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Pırdino 'Türk Filmi'
16.55 Dizi (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:15 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

13:00 Bamsı Beyrek

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

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