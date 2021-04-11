Dün akşamın reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli oluyor. Cumartesi akşamı ekranlara damga vuran dizi ve programların TOTAL ve AB sıralamaları merak konusu haline geldi. Öte yandan medya gündeminin yakın takipçileri geçtiğimiz akşamın reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte 10 Nisan 2021 Cumartesi günü reyting sonuçları…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pazar akşamı en çok sevilen dizi, film ve yarışmalar total, ab, abc1 reyting sonuçları sıralamalarında birincilik mücadelesi verdi. 10 Nisan Cumartesi günü en çok takip edilen yayınlar arasında İbo Show, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Survivor yer aldı.