Emine Ün hakkında bilinmeyenlerini anlattı! İddiasını ortaya koydu

Pandemi süreciyle birlikte en çok büyüyen sektörlerden biri ev dekorasyonu oldu. Var mı sizin de dekorasyona ilginiz?

Herhalde herkesin bir nebze de olsa ilgisi vardır dekorasyona. Benim en zevk aldığım alanlardan biridir. Renklerle oynamayı, yeniliği, evde küçük değişiklikler yapmayı hep sevmişimdir.