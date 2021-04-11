Pandemide duvarların renkleri değişti

Kısa süre önce bir markanın reklam yüzü olan ve pandemiyle birlikte en çok konuşulan konulardan biri olan ev dekorasyonu konusuna el atan Emine Ün ile bir araya geldik. Oyuncuyla hem internet alışverişlerinde de bir numaraya çıkan ev dekorasyonu konusunu hem de oyunculuğa dair projelerini konuştuk.Herhalde herkesin bir nebze de olsa ilgisi vardır dekorasyona. Benim en zevk aldığım alanlardan biridir. Renklerle oynamayı, yeniliği, evde küçük değişiklikler yapmayı hep sevmişimdir.Evet, doğruyu söylemek gerekirse... Evde biraz fazla zaman geçirmeye başladığınız anda bazı şeyler ister istemez gözünüze batmaya başlıyor. Daha az kullandığınız alanları daha çok kullanılır hale getirmeye çalışıyorsunuz. Evde ciddi bir detoks yaptım bu pandemi döneminde. Salona yoğunlaştığımı söyleyebilirim. Ben de salonda aynamın arkasında bulunan duvarın rengini değiştirdim.Asla kullanmayacağım, kullanışsız parçalar almam. Hep kullandığım parçalar olsun elimin altında. Çok radikal kararlar vermem. Ev içinde genel olarak birbirleriyle uyumlu renkler olmasına özen gösteririm. Modern ve klasik öğeleri bir arada kullanmaya çalışırım. Yaşayan bir eve dair parçalara yatırım yaparım.Mumlar, tütsüler, kolonyalar mesela... Son zamanlarda özellikle herkese şömine tavsiye eder oldum. Gerçekten terapi gibi. Baca olmasına gerek yok evde, elektrikli olanlar da çok güzel. Her bütçeye uygun olanlar var. Yastıklara da bayılırım ev dekorasyonunda. Mutfak masamın olduğu alan benim için en keyifli noktası.Tabii ki. Çok da keyif alırım yemek yapmaktan. Dolmalar ve tencere yemekleri konusunda iddialıyımdır. Kızım Duru farklı şeyler yemekten hoşlanır, eşim Tolga farklı şeyler ister.Duru, 17 yaşında artık. Uyumlu, iyi huylu bir kızım var. Her anne-kız arasında olan minik sürtüşmeleri saymazsak çok iyi geçiniriz. 27 yaşındaydım kızım dünyaya geldiğinde. O kadar keyif alarak yaşadım ki onun çocukluğunu. Hayatta bana farklı duygular yaşattı, farklı dersler almamı sağladı. Çok keyifli vakit geçiriyoruz onunla. Kendi kararları, kendi duruşu olan bir kız.Bizim izimizden gelecek gibi geliyor bana. Çocukluğundan beri sanatın içinde. Yavaş yavaş ona da reklam teklifleri geliyor.Televizyon için yeni projeler üzerine çalışıyoruz. Bu sefer bir drama ile halkın karşısına çıkmak istiyorum.