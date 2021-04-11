Ünlü şarkıcı Sıla’nın adını kullanıp dolandırmıştı! Mahkemeden flaş karar

İKİNCİ KEZ YARGILANDI

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması devam eden Ali Şenol hakkında bu kez şarkıcı Sıla Gençoğlu "dolandırıcılık" suçundan şikayetçi oldu. Sıla Gençoğlu, adını kullanarak haksız kazanç elde eden şahıstan şikayetçi olunca, Ali Ş. hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez dava açıldı.