Ünlü şarkıcı Sıla’nın adını kullanıp dolandırmıştı! Mahkemeden flaş karar

Sıla Gençoğlu'nun menajeri olduğunu söyleyen Ali Şenol, "Damalis Bar" isimli eğlence merkezinin işletmecisi Orhan Yılmaz'dan 25 bin lira aldı. Ali Şenol, Orhan Yılmaz'a bu para karşılığında Sıla Gençoğlu'nun 17-18-19 Temmuz 2015 tarihleri arasında Damalis adlı eğlence mekanında sahne alacağını söyledi.
Sıla Gençoğlu belirtilen tarihlerde sahneye çıkmayınca Ali Şenol ile mekanın işletmecisi Orhan Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Ali Ş. Orhan Yılmaz'ı "Para mara vermiyorum, alamazsınız da, ben örgütten yattım çıktım" diyerek tehdit etti. Orhan Yılmaz'ın şikayeti üzerine İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Ali Şenol hakkında "tehdit" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İKİNCİ KEZ YARGILANDI
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması devam eden Ali Şenol hakkında bu kez şarkıcı Sıla Gençoğlu "dolandırıcılık" suçundan şikayetçi oldu. Sıla Gençoğlu, adını kullanarak haksız kazanç elde eden şahıstan şikayetçi olunca, Ali Ş. hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez dava açıldı.
Savcılık ifadesinde iddiaların asılsız olduğunu söyleyen şüpheli Ali Şenol, "Ben Ada Organizasyon şirketinin sahibiyim. Firmam Sibel Can, Nilüfer, MFÖ, Kardeş Türküler, Duman vb. gibi ünlü sanatçıların konser, tiyatro, festival vb. organizasyonlarını yapar. Sıla'nın da 2015'te Didim Konseri'nde ben organizasyonlarını yapmıştım. Ancak ben kimseden Sıla'nın menajeri olduğumu söyleyerek para almadım" dedi.
BERAAT ETTİ
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına karar verildi. Savcılık, Ali Ş.'nin Sıla'ya karşı suç işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını istese de mahkeme Ali Ş.^nin ünlü şarkıcıya yönelik doğrudan bir eyleminin olmadığı, suçun asıl mağdurunun bu davada tanık olarak gösterilen Orhan Yılmaz olduğunu belirterek, beraatı kararı verdi.