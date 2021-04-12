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Giriş Tarihi: 12.4.2021 15:04 Son Güncelleme: 12.4.2021 15:11

Esra Dermacıoğlu "Bu aşk herkesin gözü önünde başladı" demişti ama... 'dan 'nu şoke eden açıklama!

Esra Dermacıoğlu Bu aşk herkesin gözü önünde başladı demişti ama... Alican Yücesoy'dan Esra Dermancıoğlu'nu şoke eden açıklama!

"" dizisinde canlandırdığı 'Behice' karakteriyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki ünlü oyuncu , son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde kendisinden 15 yaş küçük Murat Balcı ile aşk yaşadığı konuşulan Esra Dermancıoğlu'nun, bir dönem adı ile anılmıştı. Dermancıoğlu'nun "Bu aşk herkesin gözü önünde başladı" sözleri ise iddiaları güçlendirmişti. Ancak Alican Yücesoy'un yaptığı son açıklama herkesi şaşırttı. Yakışıklı oyuncu Esra Dermancıoğlu soruları karşısında bakın nasıl yanıt verdi...

Kendisi gibi oyuncu olan Melis Sözen ile yaşadığı büyük aşkı nikah masasına taşıyan Alican Yücesoy, bu evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış, birkaç ay sonra eşinden boşanmıştı.

Astrolog Hande Kazanova ile Astrolog Dinçer Güner'in sunduğu Astrolojik Şifreler'e konuk olan Alican Yücesoy, 6 yıl önce biten evliliğin ardından ilk kez konuştu.

Alican Yücesoy, Melisa Sözen ile sette başlayan aşklarını nikah masasına taşımaktan hiç pişman olmadığını dile getirdi. Oyuncu, "Çok aşık olduğum için evlendim' diyen yakışıklı oyuncu, eski eşi Melisa Sözen ile hala arkadaş olduklarını da söyledi. Evliliklerinin kısa sürede bitmesini ise 'sorumluluk almaktan hiç hoşlanmam" diyerek açıkladı.

Boşandıktan sonra Alican Yücesoy ile Esra Dermancıoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti. Esra Dermancıoğlu 'bu aşk herkesin gözü önünde başladı' diyerek iddiaları güçlendirmişti.

Alican Yücesoy ise konuya ilişkin ilk kez konuştu ve 'Esra ile hiçbir zaman aşk yaşamadık' dedi.

Öte yandan 52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük Murat Balcı'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Esra Dermancıoğlu, Murat Balcı ile bu pozunu paylaşınca ilan-ı aşk olarak yorumlanmıştı.

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Esra Dermacıoğlu "Bu aşk herkesin gözü önünde başladı" demişti ama... Alican Yücesoy'dan Esra Dermancıoğlu'nu şoke eden açıklama!
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