Esra Dermacıoğlu "Bu aşk herkesin gözü önünde başladı" demişti ama... Alican Yücesoy'dan Esra Dermancıoğlu'nu şoke eden açıklama!

Alican Yücesoy, Melisa Sözen ile sette başlayan aşklarını nikah masasına taşımaktan hiç pişman olmadığını dile getirdi. Oyuncu, "Çok aşık olduğum için evlendim' diyen yakışıklı oyuncu, eski eşi Melisa Sözen ile hala arkadaş olduklarını da söyledi. Evliliklerinin kısa sürede bitmesini ise 'sorumluluk almaktan hiç hoşlanmam" diyerek açıkladı.