Hızır düşmanına diz çöktürüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 190. Bölümünde bakın neler olacak?

İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.