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Giriş Tarihi: 12.4.2021 19:31 Son Güncelleme: 12.4.2021 19:36

Son dakika: Eski manken hayatını kaybetti

DHA
Son dakika: Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti

SON DAKİKA HABERİ... Bir dönem podyumlara damga vuran manken yaşamını yitirdi. 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkan ünlü manken sevenlerini üzdü.

Bir dönem podyumlara damga vuran manken Deniz Erhan Murathanoğlu'ndan kötü haber geldi. Ünlü eski mankenin hayatını kaybettiği belirtildi.

"HER ŞEY BUGÜNDEN FARKLIYDI"


Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı. Mankenlik günleri ile ilgili Murathanoğlu, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem." şeklinde konuşmuştu.

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Son dakika: Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti
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