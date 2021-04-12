Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!

Her şey mart ayı başında Arif Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başladı... Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edilmiş, doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önermişti. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalandığı açıklanmıştı.