Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
Giriş Tarihi: 12.4.2021 17:51 Son Güncelleme: 12.4.2021 18:12

: Lenf kanserine yakalanan oyuncusu 'ndan haber var!

Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!

ekibinin altyapı oyuncularından 'nun yakalandığı nedeni ile tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Son haftalarda skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu da tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kemoterapi almaya başlayan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi. İşte Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu sağlığı ile ilgili haberinin ayrıntıları....

Her şey mart ayı başında Arif Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başladı... Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edilmiş, doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önermişti. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalandığı açıklanmıştı.

Kemoterapi almaya başlayan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında güzel haberler geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tedavisi çok olumlu ilerleyen oyuncu gördüğü manevi destek nedeniyle de son derece mutlu...

Hocası Yılmaz Erdoğan'ın sürekli arayıp destek verdiği genç oyuncuya moral verenler arasında kimler yok ki: Burak Yılmaz, Cem Yılmaz, Fatih Terim...

Kendisini çok iyi hisseden Arif Güloğlu yakınlarına "Her şey böyle güzel ilerlerse 4 ay sonra işimin başına dönerim" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA