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Giriş Tarihi: 12.4.2021 07:30 Son Güncelleme: 12.4.2021 10:13

Haberleri: gözaltına alındı! Skandal silahlı kavganın görüntüleri olay oldu

Son Dakika Magazin Haberleri: Mustafa Üstündağ gözaltına alındı! Skandal silahlı kavganın görüntüleri olay oldu

'ın karıştığı silahlı kavgada gelişmeleri… Bir döneme damgasını vuran dizisinde “” karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ 'da bir kavgaya karıştı. Mustafa Üstündağ ve arkadaşları, bitiminde önce sözlü ardından tekme tokat birbirine girdi. 'nın Bodrum ilçesinde, Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi.

Oyuncu Mustafa Üstündağ ralli yarışları sonrası silahlı kavgaya karıştı | Video

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

Milliyet'in haberine göre; Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.

Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Mustafa Üstündağ gözaltına alındı! Skandal silahlı kavganın görüntüleri olay oldu
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