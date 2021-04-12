Son zamanların en çok konuşulan ‘Kötü Adamı’ Hakan Aydın…‘Cebimde biriktirdiğim çok karakter var’

Yıllardır tiyatro yapıyorsunuz ama belli bir yaştan sonra diziler size şöhreti getirdi. Tiyatrocular genelde dizilerden kazandığını yine tiyatroya yatırıyor. Siz de öyle misiniz?

-Keşke ama şuan için mümkün görünmüyor. Gerekli şartlar oluştuğunda öyle yapağımdan şüpheniz olmasın.