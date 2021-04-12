Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Nisan 2021 Pazartesi! Bu hafta burçları neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 12 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Plüton karesi dünyada pandeminin hızını azaltıyor. Bununla beraber kadınları ve çocukları daha fazla konuşacağımız günleri işaret ediyor. Veliler, okul aile birlikleri ve ana okullar gündemin ana maddesini oluştururken yenilenen müfredatlar herkesi şaşırtabilir.
Koç: 14.04'te Ay, boşlukta hareket etmeye başlayacak. Kararsızlıkların arasında bunaldığını hissedebilirsin fakat bu kadar çok fırsatın olması seni şanslı yapıyor.
Boğa: 14.04'te Ay, boşlukta hareket etmeye başlayacak. İlişkisi bitmiş bir Boğa burcuysan eski sevgilinin sosyal medyadan bazı mesajlarını alabilirsin.
İkizler: 14.04'te Ay boşlukta hareket etmeye başlayacak. Çalışan bir İkizler burcuysan iş yerindeki bazı dedikodular seni rahatsız edebilir.
Yengeç: 14.04'te Ay boşlukta hareket etmeye başlayacak. Haftanın ilk gününe moralli başlamak istiyorsun. Sürekli dert anlatan bir arkadaşına gerekeni söylemekten geri durmayabilirsin.
Aslan: 14.04'te Ay boşlukta hareket etmeye başlayacak. İnsanların tavırlarına göre nasıl tepkiler vereceğini bilemiyor olabilirsin.
Başak: 14.04'te Ay boşlukta hareket etmeye başlayacak. Tuttuğunu koparman emeklerinin karşılığını almana zemin hazırlıyor.
Terazi: Sabah erken saatlerde uyanarak güne erken başlamak istiyorsun. Rutin yürüyüşünü aksatmıyorsun. Formu yakalamak sağlığını olumlu yönde etkiliyor.
Akrep: Kendine duyduğun güven artıyor. Çalışan bir Akrep burcuysan ortakların ile verimli toplantılar gerçekleştirebilirsin.
Yay: Sezgilerin güçleniyor. Fakat sezgilerini önyargıya dönüştürmemelisin. İlişkisi olan bir Yay burcuysan karşı taraf ile duygusal bir uzaklık yaşanıyor olabilir.
Oğlak: Entelektüel birikimini geliştirmek istiyorsun. Donanım kazanarak geleceğe hazır olmak sana güvende hissettiriyor. Doğruluğunu test etmediğin hiçbir bilgiyi kabul etmeyeceksin.
Kova: İnsanlar ile olan iletişiminde yaşadığın sorunlar sana ders oluyor ve seni bazı önlemler almaya itiyor. Kalbinin sesine kulak vereceğin bir gün olabilir.
Balık: Fırsatın ayağına gelmesini beklemiyorsun, harekete geçmek isteyebilirsin. İş arayışı içinde olan bir Balık burcuysan yeni haftaya yeni imkânlar ve fırsatlar ile başlayabilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Bu hafta işyerindeki gündem değişecek. Şans senden yana olacak ve aldığın kararların arkasında durmayı öğreneceksin. Perşembe günü senin için önemli bir gün olacak.
Boğa Burçları: Bu hafta meydana gelecek Yeniay, hayatına etki ederken, sosyal yönün kuvvetlenecek. İlişkindeki şüphe duygusu ortadan kalkarken hafifleyeceksin.
İkizler Burçları: Sırtında taşıdığın yükler, nereye gidersen git seninle geliyordu. Bu hafta sırtında istemeden taşıdığın yüklere elveda diyeceksin. Çarşamba günü senin için ön plana çıkıyor.
Yengeç Burçları: Bu hafta gökyüzünde öncü burçta Yeniay gerçekleşecek. Açık sözlü bir şekilde, çevrendekilerle hesaplaşacaksın. Araştırmalarına ağırlık vermeyi de ihmal etmeyeceksin.
Aslan Burçları: Maddi konuların gündeminde yoğun olduğu bir hafta da yeni gelişmelerin de haberlerini alacaksın. Yaşam alanında düzenleme fikrini uygulayabilirsin. Cuma günü sana iyi gelecek.
Başak Burçları: Haftanın ilk günü gerçekleşecek Yeniay, detaycılığını ortaya çıkaracak. Soğukkanlılığını koruman gereken bu hafta da cumartesi gününe özellikle dikkat etmelisin. Son dakika haberlerini alabilirsin.
Terazi Burçları: Hareketli bir hafta seni bekliyor. Yerinde duramadığın gibi çevreni de hareketlendireceksin. Karşıt burcunda gerçekleşecek Yeniay, senin için birçok fırsatı beraberinde getirecek.
Akrep Burçları: Etrafındakileri yönlendirmek, liderlik etmek seni çok yoruyor. Kıskançlıkta aşırıya kaçmamaya özen göstermelisin. Haftaya Yeniay ile başlayacak olman, birçok konuyu da önüne getirecek.
Yay Burçları: Haftanın ilk günleri seni biraz zorlayabilir. Buna rağmen pazartesi günü senin için önemli bir gün olacak. Bu hafta sosyal yönün güçlenirken, kariyerinde de olumlu gelişmeler yaşanabilir.
Oğlak Burçları: Haftanın ilk günü gerçekleşecek olan Yeniay, farklılıkları da beraberinde getirecek. Haftalık planların değişebilir. Kendini ihmal etmeyeceğin bu hafta yeni kişiler ile tanışabilirsin.
Kova Burçları: Çalışkanlığının yanına bir de mücadeleci yönün eklenince senin için kusursuza yakın bir hafta olacak. Her şeyi sorgulaman tepki çekebilir. Maddi konular sıkça gündeminde yer bulacak.
Balık Burçları: Alacak verecek konuları bu hafta gündeminde. Birikimini değerlendirmek için önemli kararlar alabilirsin. Sürpriz gelişmeler haftaya yön verirken, pazar günü senin için ayrı bir yere sahip olacak.