Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Nisan 2021 Pazartesi! Bu hafta burçları neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 12 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ

Astrogündem: Venüs-Plüton karesi dünyada pandeminin hızını azaltıyor. Bununla beraber kadınları ve çocukları daha fazla konuşacağımız günleri işaret ediyor. Veliler, okul aile birlikleri ve ana okullar gündemin ana maddesini oluştururken yenilenen müfredatlar herkesi şaşırtabilir.

Koç: 14.04'te Ay, boşlukta hareket etmeye başlayacak. Kararsızlıkların arasında bunaldığını hissedebilirsin fakat bu kadar çok fırsatın olması seni şanslı yapıyor.

Boğa: 14.04'te Ay, boşlukta hareket etmeye başlayacak. İlişkisi bitmiş bir Boğa burcuysan eski sevgilinin sosyal medyadan bazı mesajlarını alabilirsin.

İkizler: 14.04'te Ay boşlukta hareket etmeye başlayacak. Çalışan bir İkizler burcuysan iş yerindeki bazı dedikodular seni rahatsız edebilir.