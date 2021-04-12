Zeynep Talu hakaret ve tehdit mesajlarını affetmedi

Ünlü söz yazarı Zeynep Talu ile Galatarasay eski yöneticilerinden Confetti Tekstil'in kurucu ortağı Özcan Çetinsoy, şiddetli geçimsizlik ve fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirterek tek celsede boşanmıştı. İddiaya göre Talu, eski eşinin yeni sevgilisinden boşandıktan bir müddet sonra bir mesaj aldı. 40 yaşındaki Fransız Nounetta Keela, Talu'ya hakaret dolu sözler sarf etti.Talu bunun üzerine savcılığa başvurdu ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada Fransız sevgiliye hapis cezası verildi. Aldığı ceza sonrası Keela, Talu'ya yeniden "O...., kızışmış o..... seni uyarıyorum, başka şansın olmayacak, beyinsiz" gibi sözlerle hakaret ve tehdit mesajları gönderdi. Talu, bunun üzerine yeniden savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.SORUŞTURMA kapsamında Talu'ya mesajın, eski eşi Özcan Çetinsoy'a ait cep telefonundan geldiği belirlendi. Soruşturmada Çetinsoy'a ait olan telefon numarasının Nounetta Keela tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Dosya uzlaştırma büroya gönderildi. Talu, Keela'yı affetmedi. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda Fransız Nounetta Keela hakkında 'Hakaret ve tehdit' suçundan dava açtı. 4 yıla kadar hapsi istenen Keela, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.