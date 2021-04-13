Ramazan ruhunu yansıtan konaklama

Four Seasons Hotel Bosphorus, misafirlerini Ramazan ayının bereket ve lezzet dolu geleneksel sofralarında ağırlamak ve huzur dolu anlar yaşatmak üzere konaklamaya davet ediyor. Otelin Boğaz kıyısındaki ferah terasında konumlanan Aqua restoran, misafirlerini iftara özel hazırladığı set menü ile ağırlıyor. Fasıl grubu eşliğinde sunulacak iftar menüsünde, Ramazan'ın olmazsa olmaz tatlarından mezelere, sevilen klasik lezzetlerden dönere ve geleneksel Ramazan tatlılarına varan geniş seçenekler yer alıyor. Arzu eden misafirler, sahurda da Boğaz manzarasının keyfine vararak bu benzersiz atmosferi deneyimleyebiliyor.