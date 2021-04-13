Son Dakika Magazin Haberleri: Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan şok iddia! Özcan Deniz beni birçok kez dövdü

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan Özcan Deniz'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan mahkemeye sunduğu dilekçede, Özcan Deniz'in kendisini bir değil birçok kez dövdüğünü öne sürdü.