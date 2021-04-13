Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 13 Nisan 2021 Salı bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Nisan 2021 Salı burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 13 Nisan 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KOÇ BURCUNDA YENİAY!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş – Mars 60'lığı Rusya, Çin iş birliğinin perde arkasını dünya medyasına dökebilir. Endüstriyel tesis konusunda önemli aşamalardan geçmek bir yana sınır konularında da hareketli günleri işaret ediyor gökyüzü.
Koç: Vaktini iyi değerlendirmen gerektiğinin farkına varıyorsun. Gerek iş hayatın için gerek rutin hayatın için planlarının dışına çıkmak istemiyorsun.
Boğa: Soğukkanlılığın insanlar ile olan iletişiminde belirleyici bir etkide olabilir. Ani kararlardan ve hızlı yapılmış planlardan kendini uzakta tutuyorsun.
İkizler: Maddi konularında düzenlemeler yapabilirsin. Çalışan bir İkizler burcuysan temponun arttığını hissedebilirsin.
Yengeç: Arkadaş grubundan soyutlandığını hissedebilirsin. Onlar ile daha fazla haberleşmek ve vakit geçirmek istiyorsun. Ancak bu arada sorumluluklarını da boşlamamalısın.
Aslan: Sorumlulukları fazlası ile yerine getiriyor olman taktirleri üzerinde toplamanı sağlıyor. Çalışan bir Aslan burcuysan ekip arkadaşların ile doğru iletişimi yakalayabilirsin.
Başak: Karalarının arkadaşında durulduğunu her fırsatta kanıtlamak istiyorsun. İş arayışı içinde olan bir başak burcuysan tanıdıkların vasıtası ile bu konuda olumlu gelimler kaydedebilirsin.
Terazi: Haklı olduğunu düşündüğün konularda biraz fazla yüksekten konuştuğunu fark edebilirsin. İkna yöntemini değişimden geçirmen gerekebilir.
Akrep: İhtiyaçlarını önceliklerine göre belirliyorsun. Bu açıdan zarar gören maddi durumunu yavaş yavaş toplayabilirsin.
Yay: Maddi açıdan çözümleyemediğin konular için yapıcı planlar yapabilirsin. Hayatını bir düzene oturtmak istiyorsun.
Oğlak: Yakın arkadaşın hakkında merak ettiğin konuların cevaplarını bulabilirsin. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan karşı tarafın duygu ve düşüncelerini daha çok önemseyebilirsin.
Kova: Başkalarının haklarını gözetmeye o kadar çok odaklanmışsın ki kendini ihmal etmişsin. Aktivitelerini ve hobilerini ihmal etmiş olabilirsin.
Balık: Çalışan bir Balık burcuysan verimli toplantılar geçirebilirsin. Yalan kelimesi sana uzak bir kelime, Çevrende bu konuda eksikliği olan bir kişi ile arana mesafe koyabilirsin.
KOÇ BURCUNDA YENİAY!
Yeniay İle Birlikte Dünya Hızlanıyor
Yeniay bizlere; '' Dünya durmuyor hızla dönüyor '' dedirtircesine bir başlangıç yaptıracak. Baş döndürücü haber akışları bir gecede başlarken, zamanın hızına hiçbirimiz yetişemeyeceğiz. Ateş burcunda gerçekleşecek Yeniay; hepimizin Koç burcunun ruhuna teslim olmasını sağlayacak. Üstümüzdeki duygusal yorgunluğu atacağız. Dünya'nın ulus üstü kurumlara kafa yorduğu sırada ''gelecekten biri gelip bizim bu günlerde nelerle uğraştığımızı görse gerekten çok şaşırır'' diyeceğiz.
"Yeniay'ın teması; dünyayı daha çok ısıtıp daha hızlı dönmesini sağlayacak. Ülkelerin yaptığı ticari antlaşmalar, harekât planları, siber saldırılar, denizde ve karada tatbikatlar dünya gündeminde bolca yer bulacak. Global olayların yaratacağı etkileri bütün insanlık şaşkınlık ile izleyecek."
Yeniay'ın Ateşi Yükseliyor
Dün, yani 12 Nisan'da sabaha karşı 04:30 sularında Türkiye enlem boylamına göre ateş burcunda gerçekleşen Yeniay içimizdeki meydan okuma, sorgulama ve pes etmeme duygusunu tetikleyecek. Yeniay; Ayın ve Güneşin 22 derece ile Koç burcunda kendini rahat hissettiği 1.evde geçekleşecek. Aynı zamanda en yakınında Olan Mars ile de iletişim halinde olacak. Yanı sıra da Venüs- Plüton doksanlığı gerçekleşecek. Gökyüzü bu kadar ateşe teslim olurken hem çevremizdeki kişilerin hem de küresel çapta ağırlığı olan kişilerin bu kadar iddialı konuşmalar yapması tesadüf mü?
"Gerçekleşen bu Koç Yeniay'ı aynı zamanda ilginç bir Yeniay! Çünkü bir Stelyum söz konusu. Chiron, Merkür, Ay, Güneş, Venüs ateş burucunda saf tutmuşken; inatlaşmak, meydan okumak gözde davranış olacak. Birçok insanın sosyal medyayı ne kadar aktif kullanabildiğine bir kez daha şahit olacağız. Kripto paraların gündemdeki yeri ise ivme kazanacak."
Yeniay Sektörleri Nasıl Etkileyecek?
Yeniay'ın ticari sektörleri nasıl etkileyeceğine değinirsem;