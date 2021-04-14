Deniz Akkaya’nın velayet savaşı! Çocuğumu ne görüyor ne de nafakasını ödüyor!

Yurtdışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden doğan 11 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili eski partnerine dava açmıştı. Akkaya'nın çocuğun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını talep etmişti.
FOTOĞRAFLARIN KALDIRILMASINI İSTEMİŞTİ
İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Efe Önbilgin, dilekçesinde Deniz Akkaya ile yaşadığı birlikteliğinden 2009'da Ayşe adında bir çocuklarının olduğunu belirtmişti.Daha sonra ilişkilerinin bitmesi üzerine karşılıklı açılan davalarla hukuki sürecin devam ettiği belirtilen dilekçede "Her ne kadar velayeti kendisinde olmasa da çocuğun gelişiminde Efe Önbilgin'in de söz hakkı vardır.
Instagram'da 760 bin takipçisi olan, reklam ve ticari amaçlı mayo ve bikinilerle poz veren Deniz Akkaya, küçük Ayşe'yi de bikinili halde bir firmanın reklamlarında kullanmıştır. Küçük kızın bikinili fotoğraflarını istismara açık bir şekilde sosyal medya hesabından yayınlamıştır. Küçük kızın bu fotoğrafları sosyal medyada birçok tepkilere neden olmuştur. Öncelikle Deniz Akkaya'nın çocuğun menfaati için görsellerini sosyal medyada kullanmasının durdurulmasını ve ticari amaçlı kullanmasının yasaklanmasını talep ediyoruz" demişti.
KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ
Deniz Akkaya davanın ilk celsesine katılarak, "Efe Önbilgin çocuğumu ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Ben çocuğuma zarar verecek hiçbir şey yapmam. Çocuğum babasıyla konuşmak istiyor, ancak kendisine ulaşamıyoruz" demişti.
TANIK DİNLENDİ
Bugün Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Deniz Akkaya'nın aile dostu dinlendi. Tanık ifadesinde, Deniz Akkaya'yı uzun yıllardır tanıdığını, Ayşe ile sürekli olarak görüştüklerini, Ayşe'nin bikinili fotoğraflarını internette gördüğünü ve Deniz Akkaya'nın ticari amaçlı kullandığını düşünmediğini dile getirdi. Mahkemenin kendisine gösterdiği fotoğrafları Deniz Akkaya'nın sayfasında gördüğünü söyleyen tanık, Ayşe'nin bunları idrak edip konuşabilecek durumda olduğunu ve kendisinden hiç şikayet duymadığını ekledi.