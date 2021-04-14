Deniz Akkaya’nın velayet savaşı! Çocuğumu ne görüyor ne de nafakasını ödüyor!

KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ



Deniz Akkaya davanın ilk celsesine katılarak, "Efe Önbilgin çocuğumu ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Ben çocuğuma zarar verecek hiçbir şey yapmam. Çocuğum babasıyla konuşmak istiyor, ancak kendisine ulaşamıyoruz" demişti.





TANIK DİNLENDİ



Bugün Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Deniz Akkaya'nın aile dostu dinlendi. Tanık ifadesinde, Deniz Akkaya'yı uzun yıllardır tanıdığını, Ayşe ile sürekli olarak görüştüklerini, Ayşe'nin bikinili fotoğraflarını internette gördüğünü ve Deniz Akkaya'nın ticari amaçlı kullandığını düşünmediğini dile getirdi. Mahkemenin kendisine gösterdiği fotoğrafları Deniz Akkaya'nın sayfasında gördüğünü söyleyen tanık, Ayşe'nin bunları idrak edip konuşabilecek durumda olduğunu ve kendisinden hiç şikayet duymadığını ekledi.