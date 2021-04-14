Dündar Bey ihanetin bedeliyle yüzleşiyor! Osman Bey, Nikola’yla savaş meydanında karşılaşıyor: Kuruluş Osman nefesleri kesecek müthiş bir bölümle geliyor!

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?

Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?