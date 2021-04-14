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Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:26 Son Güncelleme: 14.4.2021 11:27

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekran başına kilitledi! intikamını aldı

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekran başına kilitledi! Alparslan intikamını aldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ’de %10,85 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 190. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra listesine girdi!

ATV'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu.

Heyecan dolu bölümde önce Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı... "O şerefsizi o koltuktan kaldırsınlar ki, ben de indireyim!" | Video

Kurulan tuzakta Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti oldu. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü.

Dizinin final bölümünde ise Alparslan ortaya çıktı. Ceylan'ın ölüm emrini veren istihbaratçı İlhan'a beklenmedik anda baskın düzenleyen Alparslan, İlhan'ı öldürerek Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını aldı.

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“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekran başına kilitledi! Alparslan intikamını aldı
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