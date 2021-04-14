“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekran başına kilitledi! Alparslan intikamını aldı

ATV'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.
Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu.
Heyecan dolu bölümde önce Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurdu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı... "O şerefsizi o koltuktan kaldırsınlar ki, ben de indireyim!" | Video
Kurulan tuzakta Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti oldu. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü.