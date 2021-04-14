Iraklı moda ikonu Miryan Tahir: Türk yıldızları giydirmek istiyorum

Hâl böyle olunca hem keyif aldığımdan hem de işim için dizileri takip ediyorum. Hatta bazı tasarımlarında Türk dizilerinden, dizilerdeki mekanlardan, karakterlerden ilham alıyorum. Tuba Büyüküstün ve Songül Öden'in tarzlarına bayılıyorum. Bir gün onlar için de tasarım yapmayı çok isterim" diyor.