'Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey, Dündar Bey'i infaz etti!

"BENDEN BUNU ESİRGEME"

İnfazı gerçekleştirecek kişinin Boran Alp olduğunu gören Dündar Bey'in Osman Bey'den "Müsaade et ölümüm senin elinden olsun… Nenen Hayme Ana'nın, güzel yüzlü anamın hatırına benden bunu esirgeme" isteğinde bulundu.

Dündar Bey ardından "Senden son bir isteğim vardır Osman Bey… Şerefli bir bey gibi yay kirişiyle boğularak ölmeyi hak etmiyorum! Bana bu şerefi verme. Bayhoca'nın canını alan ok benim de canımı alsın isterim…" dedi.