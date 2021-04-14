Müge Anlı'dan yıllar sonra bir ilk! Müge Anlı Instagram hesabı açtığını canlı yayında böyle duyurdu

Yıllarca sosyal medyaya karşı mesafeli duran Müge Anlı, Instagram hesabı açtığını duyurdu. 'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesabı, kısa sürede yüz binlerce kişi takip etti. Canlı yayında neden bu kararı aldığını açıklayan Anlı, "Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" dedi.
Müge Anlı'dan son dakika sosyal medya Instagram duyurusu! Müge Anlı'dan izleyicilerine flaş çağrı...
Hesabında programda yaşanan olaylara da yer veren Müge Anlı, 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yaptı. Ünlü sunucu, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
ZAHİDE YETİŞ'TEN ARKADAŞINA DESTEK
Müge Anlı'nın hesap açtığını yakın arkadaşı Zahide Yetiş de kendi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yetiş "Nihayet Can Arkadaşım Instagram'da @mugeanliofficial Tek ve Gerçek Sayfasıdır... Takip Edin " paylaşımı ile olayın duyurdu.
YENİ PAYLAŞIM YAPTI
Müge Anlı, yıllardır birlikte canlı yayın yaptığı Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen ile çektirdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Anlı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına; "Herkese merhaba… Ekip arkadaşlarım Rahmi Özkan ve Şevki Sözen ile birlikte bu fotoğrafı sizler için canlı yayında çektirdim. O an pek çoğunuzun ekran başında olduğuna eminim. Acemisi olduğum bu mecrada da alışık olduğunuz Müge Anlı sürprizlerine hazır olun. Bugünden sonra sadece saat 10.00-13.00 arasındaki yayınımız sırasında değil sürekli iletişim halinde olacağız. Mesajlarınızı okuyacağım, fotoğraf ve videolarınızı izleyeceğim. Her konuda ama her konuda yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın, yayına dönmek zorundayım" notunu düştü.