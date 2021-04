Müge Anlı'dan yıllar sonra bir ilk! Müge Anlı Instagram hesabı açtığını canlı yayında böyle duyurdu

YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Müge Anlı, yıllardır birlikte canlı yayın yaptığı Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen ile çektirdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Anlı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına; "Herkese merhaba… Ekip arkadaşlarım Rahmi Özkan ve Şevki Sözen ile birlikte bu fotoğrafı sizler için canlı yayında çektirdim. O an pek çoğunuzun ekran başında olduğuna eminim. Acemisi olduğum bu mecrada da alışık olduğunuz Müge Anlı sürprizlerine hazır olun. Bugünden sonra sadece saat 10.00-13.00 arasındaki yayınımız sırasında değil sürekli iletişim halinde olacağız. Mesajlarınızı okuyacağım, fotoğraf ve videolarınızı izleyeceğim. Her konuda ama her konuda yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın, yayına dönmek zorundayım" notunu düştü.