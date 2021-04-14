Özbekistanlı Maruf Azimov Dubaili Max Fardan oldu

8 yıl önce, 24 yaşındayken meme kanseri olduğunu öğrenen Maruf Azimov, ailesini üzmemek için farklı bir ülkede tedavi görmeye karar verdi ve Özbekistan'dan ayrıldı.

Dubai'deki bir arkadaşının yanına giden Azimov, hastane masraflarını karşılamakta zorlansa da pes etmedi, aynı anda farklı işlerde çalışarak tedavi sürecini tamamladı. Sonunda hastalığını yenmeyi başaran Maruf Azimov'un öyküsü, medyanın da ilgisini çekince genç adam bir anda şöhret oldu.

TÜRKİYE'YE GELECEK

Kanser tedavisi geçirdiğini ailesi duymasın diye röportajlarında 'Max Fardan' ismini kullanan Maruf Azimov, düzgün fiziği ve yakışıklılığıyla moda dünyasının da dikkatini çekmeyi başardı.

Aldığı teklifler üzerine modelliğe başlayan Azimov, yeni ismiyle ışıltılı bir dünyaya adım attı. Yaşamını Dubai'de sürdürmeye devam eden ve ailesini de yanına alan Maruf Azimov, şimdilerde dünyaya açılma planları yapıyor. Azimov'un çalışmak istediği ülkeler arasında Türkiye de var: "Çok yakında İstanbul ve İzmir'i ziyaret edeceğim. Türkiye, kariyer yolculuğumda önemli duraklardan biri olacak."