Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan haber var!

Habertürk'te yer alan habere göre Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Sergen'in sosyal medya hesabından ise dün usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmıştı. Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: