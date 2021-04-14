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Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:49 Son Güncelleme: 14.4.2021 15:00

Magazin Haberleri: apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan haber var!

Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan haber var!

Sanat camiası usta oyuncu ’den gelen haberiyle sarsılmıştı. Burak Sergen, hayranlarına kötü haber gelmişti. Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan usta oyuncu Burak Sergen ile ilgili nişanlısı 'dan açıklama geldi. Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil" diyerek Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Geçen pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılan ve arından solunum güçlüğü çektiği nedeniyle yoğun bakıma alınan oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili nişanlısı Nihan Ünsal açıklama yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Sergen'in sosyal medya hesabından ise dün usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmıştı. Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Bey'in iki Kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler."

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Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan haber var!
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