Sosyete Arzu Sabancı ile Nazlı Kayı’yı diline doladı!

Sosyete kulislerinde son bir haftadır herkes Arzu Sabancı'nın müstakbel gelini Nazlı Kayı'yı diline dolamış durumda!
Sebebi de; Nazlı Kayı'nın, Arzu Hanım'ın babası Ali Rıza Çelikoğlu'nun 11 Mart'taki vefatının üzerinden daha bir ay bile geçmeden bir dergiye kapak olup birbirinden iddialı pozlar vermesi!
Tabii bir de sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Sabancı ve Hacı Sabancı da dahil olmak üzere hiçbir Sabancı ailesi üyesi vefat nedeniyle paylaşım yapmazken, Nazlı Hanım'ın sürekli bu fotoğrafları paylaşması, dedikoducuların eline malzeme vermiş oldu.
Ancak bu işleri bilmeyenler Kayı'nın hakkını yiyor! Dergi kapakları en az bir ay önceden planlanır ve çekimler yapılır. Yani Nazlı Kayı o pozları, Ali Rıza Çelikoğlu'nun vefatından çok önce vermiştir.
Belki, Nazlı Hanm röportajının bir sonraki sayıda kullanılmasını isteyebilirdi ama o işler de öyle kolay olmuyor. Kısacası dedikoducular bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyor. Ama Arzu Hanım, büyük oğlu Hacı Sabancı'nın müstakbel eşini halen yere göğe sığdıramıyor; bilginize…