Sosyete Arzu Sabancı ile Nazlı Kayı’yı diline doladı!

Tabii bir de sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Sabancı ve Hacı Sabancı da dahil olmak üzere hiçbir Sabancı ailesi üyesi vefat nedeniyle paylaşım yapmazken, Nazlı Hanım'ın sürekli bu fotoğrafları paylaşması, dedikoducuların eline malzeme vermiş oldu.