Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 14 Nisan 2021 Çarşamba Bugün burcunuz neler söylüyor?

TERAZİ

Enine boyuna düşünmeden yapabileceğiniz bütün planlar dışarıdan ne kadar güzel görünse de size o kadar iyi görünmeyebilir. Odak noktanızı yeniden belirlemeye ne dersiniz?

AKREP

Konfor alanınızı terk edin diyor Yeniay. Siz de rutinlerinizi değiştirmek ve yeni alışkanlıklar edinmek konusunda zorlanan bir burç değilsiniz. Küçük maceralar size göre olacak.

YAY

Uğraş verdiğiniz işlerin ya da kafa yorduğunuz planların tıkır tıkır işlemesi sizin için çok keyif verici olacak, özellikle de Yeniay'ın ateş burcundaki seyriyle. Hedefleriniz için kolları sıvamaktan korkmayacaksınız.