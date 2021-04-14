Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 14 Nisan 2021 Çarşamba Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 14 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KOÇ YENİAY'I BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Mars- Uranüs 45'liği, Dünyanın yeni sınavı ham madde dedirtecek. Türkiye'nin önde gelen holdinglerindeki dönüşümler gündemi belirleyecek. İnşaat devleri yurtdışına açılıyor. Boğazlarla ilgili yeni ticari anlaşmalar kapıda.
Koç: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Yaşadığın yer ile ilgili yapman gereken değişiklikleri hızlandırabilirsin. Dekorasyon konusunda titiz davranabilirsin.
Boğa: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Maddi olanaklarını plansız kullandığını düşünebilirsin. Bu konuda yapacağın düzenlemeler önemli olacak.
İkizler: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Sürekli ayağına bağ olduğunu düşündüğün problemlerden sıyrılmak için elinden geleni yapmak isteyebilirsin.
Yengeç: Venüs, toprak burcunda hareket edecek. Arkadaşların ile yaşadığın sıkıntılar gündeminin tamamını oluşturabilir. İkili ilişkilerin önem kazanıyor.
Aslan: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Duygusal çelişkiler ve yıpranmışlık yerini tazelenme sürecine bırakıyor.
Başak: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Tatil planlarını erkenden yapmaya başlayabilirsin. Bu konuda yapacağın ekonomik düzenlemeler önemli oluyor.
Terazi: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Verimli çalışma koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyebilirsin. Açık sözlü olman sorunları tetikleyebilir.
Akrep: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Sosyal hayatını hızlandırmak istiyorsun. Yalnız bir Akrep burcuysanız, yakın arkadaşların aracılığıyla tanışacağı bir kişi ile aranda duygusal bir bağ olabilir.
Yay: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. İlişkisi olan bir Yay burcuysan sevgilin ile arandaki bağı güçlendirmek istiyorsun.
Oğlak: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Aile içinde yer edindiğin konumu sağlamlaştırmak istiyorsun. Onlarla olan iletişimine daha çok özen gösterebilirsin.
Kova: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. İlişkisi olan bir Kova burcuysan sevgilin ile arandaki sorunları halı altına süpürmek istemiyorsun.
Balık: Venüs, toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Eğitim hayatı devam eden bir Balık burcuysan yurtdışı odaklı işleriniz hız kazanabilir.
KOÇ YENİAY'I BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
12 Nisan tarihinde ateşin öncü burcunda gerçekleşen Yeniay iddialı kararlarla beraber iç dünyamızda "emin olmak" kavramını ön plana çıkaracak. Peki bu Yeniay'ın burçlara nasıl etkisi olacak, diyorsanız gelin beraber bakalım.
KOÇ
Yeniay kariyer odaklı düşüncelerinizin artık özel hayatınızı da etkileyebileceğini işaret ediyor. Kararlı olmanız gereken günlerdeyken odak noktalarınızın dağılmasını istemeyeceksiniz.
BOĞA
Fikirlerinizi paylaşabildiğiniz insanları çevrenizde görmek sizi çok iyi hissettirecek. Sıradan aktivitelerden ziyade vaktinizi doğru kullanabileceğiniz hobilere yönelebilirsiniz.
İKİZLER
Mesafeli tavrınızdan ödün vermeyeceğinizin altını çizen Yeniay, kişisel hayatınıza olan harcamalarınızı işaret edecek. Yeniay diyor ki; Buzdolabınızı doldurun.
YENGEÇ
Karşınıza çıkacak fırsatları daha iyi değerlendirmeniz gereken günlere girmişken en doğru kararları Yeniay sürecinde almak isteyeceksiniz. Yeniay diyor ki; fazla eşyalardan arının.
ASLAN
Düşüncelerinizin çok zor değiştiğini düşünseniz de yeni fikirler Yeniay'ın ateş burcundaki etkisiyle size daha yakın gelecek. Yeniay diyor ki; sosyal medyaya biraz ara verin.
BAŞAK
Beklentilerinizle bambaşka bir sürece doğru yürüyorsunuz. Öyle ki kararlarınızda tutarlı olmak da Yeniay sürecinde sizin için çok önemli olacak. Yeniay diyor ki; kendinizi geliştirebilecek kişilerle aynı ortamda bulunun.
TERAZİ
Enine boyuna düşünmeden yapabileceğiniz bütün planlar dışarıdan ne kadar güzel görünse de size o kadar iyi görünmeyebilir. Odak noktanızı yeniden belirlemeye ne dersiniz?
AKREP
Konfor alanınızı terk edin diyor Yeniay. Siz de rutinlerinizi değiştirmek ve yeni alışkanlıklar edinmek konusunda zorlanan bir burç değilsiniz. Küçük maceralar size göre olacak.
YAY
Uğraş verdiğiniz işlerin ya da kafa yorduğunuz planların tıkır tıkır işlemesi sizin için çok keyif verici olacak, özellikle de Yeniay'ın ateş burcundaki seyriyle. Hedefleriniz için kolları sıvamaktan korkmayacaksınız.
OĞLAK
Kalıplaşmış düşüncelerinizi bir kenara bırakmaya başlarken "ben asla değişmem" dediğini konularda Yeniay ile birlikte köklü adımlar atmak isteyeceksiniz. Önünüzde durana aşk olsun.
KOVA
El işleriyle özellikle de Yeniay sürecinde bol bol uğraşabilirsiniz. Evinizdeki mobilyaların, tesisatın ya da küçük ev aletlerinin verebileceği sıkıntıları bizzat siz halletmek isteyeceksiniz. Yeniay diyor ki; hobileriniz için harcama yapın.
BALIK
Maddi planlamalar yapmak Yeniay'ın etkisinden olacak. Borç ve senet işleriyle en çok uğraşabilecek burçlardan birisi olarak daha dikkatli hesapların peşindesiniz. Boşa gidecek vaktiniz yok.