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Giriş Tarihi: 15.4.2021 07:30 Son Güncelleme: 15.4.2021 07:40

'nın velayet davasında tanık konuştu: Bikinili fotoğraflar reklam amaçlı değildi...

Deniz Akkaya'nın velayet davasında tanık konuştu: Bikinili fotoğraflar reklam amaçlı değildi...

İş insanı , manken 'dan olan kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından açmıştı. Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasındaki velayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, ünlü manken Deniz Akkaya'nın aile dostunu tanık olarak dinledi. Tanık, Deniz Akkaya'nın fotoğrafları ticari amaçla kullanmadığını, Ayşe'den de bu konuda hiç şikayet duymadığını söyledi

Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden doğan 11 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili eski partnerine dava açmıştı.

Akkaya'nın , çocuğun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların kaldırılmasını talep etmişti.

Dün görülen duruşmada Akkaya'nın bir aile dostu dinlendi. Tanık, Akkaya'yı yıllardır tanıdığını, kızı Ayşe ile görüştüklerini, Ayşe'nin bikinili fotoğraflarını internette gördüğünü ve Akkaya'nın bu fotoğrafları ticari amaçlı kullandığını düşünmediğini dile getirdi.

Tanık, Ayşe'nin de bunları idrak edip konuşabilecek durumda olduğunu ve kendisinden hiç şikayet duymadığını ekledi.

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Deniz Akkaya'nın velayet davasında tanık konuştu: Bikinili fotoğraflar reklam amaçlı değildi...
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