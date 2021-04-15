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Giriş Tarihi: 15.4.2021

Hürkuş’tan ilham alan koleksiyon

Hürkuş’tan ilham alan koleksiyon
Bu yıl dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul kapsamındaki Niyazi Erdoğan'ın sonbahar/ kış koleksiyonu,baştayyareci Vecihi Hürkuş'tan ilham alıyor. Koleksiyon, Hürkuş'un Kurtuluş Savaşı yıllarında gösterdiği başarılardan hareketle, o dönemin pilot kıyafetlerine atıfta bulunuyor. Tasarımcı Ceren Ocak'ın cesur kadınlardan ilham aldığı koleksiyonu fashionweek. istanbul adresinde yayınlandı. Lug Von Siga'nın kurucusu Gül Ağış'ın karantinadan sonraki ilk koleksiyonu Analog Diaries'in çekimlerinde analog bir kamera kullanıldı. Meltem Özbek'in Revival adlı koleksiyonu ise ilhamını 'şifa' kavramından alıyor.
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Hürkuş’tan ilham alan koleksiyon
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