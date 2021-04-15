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Giriş Tarihi: 15.4.2021

İki psikolog arasında ‘kopya kitap’ kavgası

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İki psikolog arasında ‘kopya kitap’ kavgası
Tanınmış psikologlar Aydan Ayrık ve Esra Tanrısever arasında kitap kavgası çıktı. Ayrık'ın kaleme aldığı 'Dikkat, Hafıza, Beceri Avcısı' adlı kitabın piyasaya çıkmasının ardından Tanrısever'in 'Dikkat ve Hafıza Seti' isimli kitabı yayımlandı. Ayrık, kitaplar arasındaki benzerlikleri fark edince soluğu mahkemede aldı. Ayrık, kitabının basımı için bir kopyasını göndermesine rağmen anlaşma imzalamadığı şirketin sahibi ile editörünün yanı sıra Tanrısever'e dava açtı. Bilirkişi raporuyla da kopyalar olduğu tespit edilen kitapların piyasadan toplanmasını talep etti.
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İki psikolog arasında ‘kopya kitap’ kavgası
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