Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 15 Nisan 2021 Perşembe! Bugün burç yorumlarınızda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Nisan 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "21. YÜZYILDA ROMANTİZM" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 15 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Güneş-Jüpiter 60'lığı komşumuzun uykusuz gecelerinin artacağını işaret ediyor. Yunanistan'ın Libya ile ilgili açıklamalarına karşılık vereceğiz. 4 Mart 1968 doğumlu Satürn'ü Koç olan Miçotakis ve 1959 Doğumlu Satürn'ü Oğlak olan, Abdülhamid Dibeyde gireceği laf dalaşıyla dünya medyasında kendine yer bulacak.

Koç: Bugün sakin bir gün geçireceksin. Ev işlerine ağırlık veriyorsun. Çeşitli düzenlemeler yapabilirsin. Yeni aldığın ürünler ile ilgili problemler çıkabilir.

Boğa: Geçmişinden dolayı sana kambur olan sorunlar çözülüyor. Eski sorunları geride bırakmadan ilerleyemeyeceğinin farkındasın.

İkizler: Kariyer yaşantında ekip çalışma konusunda sorun yaşayabilirsin. Başarıların kıskanılıyor olabilir. Çevrendeki insanların problemleri ile yakından ilgileniyorsun.