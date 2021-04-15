Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 15 Nisan 2021 Perşembe! Bugün burç yorumlarınızda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Nisan 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "21. YÜZYILDA ROMANTİZM" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Jüpiter 60'lığı komşumuzun uykusuz gecelerinin artacağını işaret ediyor. Yunanistan'ın Libya ile ilgili açıklamalarına karşılık vereceğiz. 4 Mart 1968 doğumlu Satürn'ü Koç olan Miçotakis ve 1959 Doğumlu Satürn'ü Oğlak olan, Abdülhamid Dibeyde gireceği laf dalaşıyla dünya medyasında kendine yer bulacak.
Koç: Bugün sakin bir gün geçireceksin. Ev işlerine ağırlık veriyorsun. Çeşitli düzenlemeler yapabilirsin. Yeni aldığın ürünler ile ilgili problemler çıkabilir.
Boğa: Geçmişinden dolayı sana kambur olan sorunlar çözülüyor. Eski sorunları geride bırakmadan ilerleyemeyeceğinin farkındasın.
İkizler: Kariyer yaşantında ekip çalışma konusunda sorun yaşayabilirsin. Başarıların kıskanılıyor olabilir. Çevrendeki insanların problemleri ile yakından ilgileniyorsun.
Yengeç: Pratik davranmak sana her zaman faydalı olmuştur. Bunun bilincinde olarak hareket ediyorsun. Aile yaşantısı senin için önemli bir hal alabilir.
Aslan: Geleceğin ile alakalı önemli bir virajda olabilirsin. Kariyer yaşantında vermen gereken önemli kararlar oluyor.
Başak: Başarılı işlerin ile göz dolduruyorsun. Çevrendeki insanların sana olan güveni artabilir. Dış görünüşüne her zamankinden daha fazla önem veriyorsun.
Terazi: Ciddi adımlar atmak üzeresin. Sağlıklı kararlar almak için aileni yakınında tutmak isteyebilirsin.
Akrep: Kendine vereceğin molalar ile dağılmış konsantrasyonunu toparlayabilirsin. Maddi harcamalarını kontrol altında tutmak istiyorsun.
Yay: Araştırma ve kişisel eğitimine verdiğin önem artıyor. Verdiğin online siparişler bu yönde olabilir. İlişkisi ciddi bir aşamaya gelmiş bir Yay burcuysan, karar sürecinde olacaksın.
Oğlak: Yakın arkadaşların ile konuşmalarında bugün daha dikkatli olmalısın. İstenmeyen potlar kırabilirsin. Söylediklerin çevren tarafında farklı şekilde algılanabilir.
Kova: Ailen ile olan iletişiminde sorun yaşamak istemiyorsun. Yaşadığın problemlerde onların suyuna gitmek isteyebilirsin.
Balık: Sabahın erken saatlerinde gelen bir telefon ile güne başlayacaksın. Gün içerisinde düşündüklerini dile getirme konusunda problemler yaşayabilirsin.
21. YÜZYILDA ROMANTİZM
İçerisinde bulunduğumuz zaman diliminde her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Karşımıza çıkan şeyler aslında geçmişte yaşadığımız olaylar ile geçmişte yaşadıklarımız arasında bir fark yok. Tabii konu olarak. Romantizm geçmişte de var oldu gelecekte de var olmaya devam edecek. Sadece zamanın koşulları değişecek. Romantizm mevcut koşullar üzerinden şekillenmeye devam edecek. Bütün bunla karşısında romantizm nasıl bir hale geldi, geçmişe oranla hangi farklar karşımıza geliyor?
"Dominant gezegen Neptün'ün Balık burcunda hareket etmesi hepimizi toz pembe aşkların içine itmiyor. Bilakis teknolojinin içinde doğan aşkların zamanından geçtiğimizi işaret ediyor. Üstüne üstlük sosyal medya hesapları sebebiyle artık kimseye bir şey sormaya da gerek kalmıyor. Artık karşımızdaki kişinin profiline bakmamız yeterli. Hızlı kaynaşılıyor, hızlı yakınlaşıyor ve sonucunda da hızlı kopuluyor."
Sanal Dünyada Başlayan İlişkiler Köklü Olacak Mı?
Geçmiş çağları ele aldığımız zaman ilişkilerde belli bir gerçeklik teması olduğunu söyleyebiliriz. Burada gerçeklikten kastettiğim yüz yüze iletişim. Belli bir temel vardı çoğu zaman. Ama bugüne gelince; sanal iletişimin güç kazandığını söyleyebiliriz. Artık yüz yüze iletişim iyice zayıflarken, "DM" yoluyla iletişim kuvvetlendi. Artık herkes DM yoluyla birbiriyle iletişime geçiyor.
Yaşadıklarımıza Dönem Şartları Yön Veriyor
Romantizmi ele alırken vizyonu da ele almak lazım. Zamanın vizyonunu temsil eden Neptün Balık burcunda uzun zamandır hareket ediyor. 2026'ya kadar da Balık burcunu terk etmeyecek. Bu da ilişkilerin, aşkların, evliliklerin yapılarını ciddi anlamda değiştirmeye devam edecek.
Teknolojiyle beraber yaşamlarımıza dönem şartları yön veriyor. Teknolojinin sunduğu imkanlardan sonuna kadar faydalanıyoruz. Belki de bu yüzden sanal iletişimlere gerçek anlamlar yükleyip, hayatımızı ona göre şekillendiriyoruz. Peki sanal iletişimin en büyük sorunları nedir?
Ayrılık Acısı da Sanallaştı
Tüketim çağında, tüketim hızımızın bu denli ayyuka çıkması şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü sürekli olarak bir yenilik var ve bizde değişime uymak zorunda hissediyoruz kendimizi. Sosyal mecralar da hayatın hızının doruklarında olduğu yerlerin başında geliyor. Karşımızdaki kişiyi tanımadan, bir paylaşımından kişi analizi yapmaya çalışıyoruz, kendi beğendiğimiz tarzda birisini bekliyoruz ve sonunda hüsrana kapılıp, ilişkiyi sonlandırıyoruz. Anlayacağınız, sanal ilişkilerin ayrılık süreçleri de kendisi gibi sanal oluyor.