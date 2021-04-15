Yaprak Medine: Dizideki ilk sahnemde yaşadıklarımı unutmayacağım!

Reklam işlerin de modellikle eş zamanlı mı oldu? Seni ilk olarak Eti Karam reklamında oynayan kız olarak tanıdık çünkü.

Evet öyle oldu ama aslında ondan önce Atasay reklamında oynamıştım. Atasay reklamıyla Eti Karam'ın yönetmenleri aynıydı dolayısıyla o süreçte o şekilde gelişti. Bir de ben hiçbir ajansa bağlı çalışmadım o süreçte ve modellik yaparken de bir ajansa bağlı değildim. İnsanlar benden hep tavsiye istiyorlar ve soruyorlar ama maalesef benim önerebileceğim bir yol yok çünkü çok tesadüfi bir şekilde gelişti işlerim ajanslara bağlı olmadan.

KARYA İLE İLİŞKİMİZİN BAŞLARINDA ÇOK BOCALADIM

Rutin hayatın içerisinde hep halletmen gereken şeylerle karşılaşıyor musun?

Bir tane sorun var senin gün içinde en çok kullandığın kelime nedir diye. Dün erkek arkadaşımla bakıyorduk sorulara ve durup ben hallederim dedim. Gün içerisinde en çok kullandığım kelime gerçekten "Ben hallederim" oluyor. Neyi nasıl yapacağımı hemen kafamda analiz ediyorum genelde karşıma ne çıkarsa. Başka birine şunu şöyle ya da böyle yap demek bana çok zor geliyor o yüzden her şeyi ben yaparım diyorum. En iyi ben yaparım kafası var sanırım bende. Sorun çözmeyi de çok seviyorum, o bana çok eğlenceli bir şeymiş gibi geliyor. Henüz bir zararını görmedim bunun açıkçası. Sadece bazen farkında olmadan üzerine çok fazla iş yükü alabiliyorsun ama henüz altında kalmadım onların.

Az önce erkek arkadaşından bahsettin. Senin bu huyunla ilgili hiç aranızda atışmalar yaşanıyor mu?

Yok henüz yaşamadık hayır. İlişkinin başlarındayken sadece çok baskın bir karakterim olduğu için bazen farkında olmadan onun alanına fazla girmiş olabilirim. Düzen ve karar verme konusunda kendi başıma buyruk olduğum için hemen o şey neyse yapıyordum ve erkek arkadaşım da bir noktada düzenim bozuldu ne oluyor dediği anları gördüm. Bunu fark ettikten sonra zaten kendime bir dakika dur bazı şeylerin ortak olması gerekiyor dedim. Ama hiç alışık değildim ortak bir şeyler yapmaya. Ben yaparım o benim yanımda olur normali budur şeklindeydim. Biri ile karar verip ortak bir şeyler yapma konusunda başlarda çok bocaladım. Çok uzun zamandır ilişkim olmamıştı benim. En son bir ya da iki sene süren ilişki diyebileceğim bir durumu on yedi on sekiz yaşlarındayken tatmıştım ve onun dışında uzun süreli bir ilişkim olmadı. Date insanı da değilim. Ben normal bir ortamda biriyle tanışırım ve o ilişkiye dönerse döner, dönmezse de dönmez yani kendi bilir o kaybeder!

Erkek arkadaşın Karya Çandar ile nasıl tanıştınız?

Çok tatlı bir soru! Hiç anlatmamıştım bunu daha önce sadece yakın arkadaşlarımız biliyor. İş ortamında tanıştığım yakın bir arkadaşım Karya'nın klibinde oynamamı teklif etti bana ve bence çok tatlı olursunuz dedi. Bir hafta sonra o müzik şirketinden birinin daha şarkısı çıkacaktı ve benimle birlikte Başak diye bir arkadaşımı da davet ettiler, biz de gittik. O gece Kayra ile tanıştık. Aramızda bir çekim oluştu ama ikimizde tamamen birbirimize karşı içimizde bir şeyler hissediyorduk ve asla belli etmedik. O akşam o şekilde tanıştık ve o sırada da benim dizim yayına girecekti yakın zaman içerisinde. Dizinin yayınlandığı gün bana mesaj attı paylaşmam gereken bir şey var mı, desteklerim gibisinden. Ben de sen bilirsin dedim. Karya o gün Bodrumdaydı ve bütün diziyi telefon izlemiş dışarıdayken ki dizinin ilk bölümü olduğu için benim 1-2 sahnem falan vardı. Kıyamam ona! Bu muhabbetler olduktan sonra o Bodrum'dan döndü, buluştuk ve bütün hissettiğimiz şeyleri birbirimize anlatıp 1 hafta içerisinde çıkmaya başladık.