Yaprak Medine: Dizideki ilk sahnemde yaşadıklarımı unutmayacağım!

Oyunculuk kariyerine modellik yaparak başlayan ve yer aldığı reklam filmlerinin ardından Menajerimi Ara dizisi ile seyircinin beğenisini toplayan 24 yaşındaki genç oyuncu dizideki ilk sahnesinde neler yaşadığını, "İlk sahnem için Deniz Can Aktaş'tan özür dilerim! Hala da özür diliyorum ve bunu ona da sürekli söylerim çünkü ilk dizimde ilk sahnem Deniz Can ileydi, ikinci bölümde dans ediyorduk onunla. O sahnede aslında heyecanlı değildim ama sete de adapta değilim. Anlamadığım bir yerin içinde olduğum için sahnede sürekli "Ne yapıyoruz şimdi? Neyi çekiyoruz?" şeklindeydim ve Deniz Can bana, fısıldıyor olsan da sesin mikrofondan duyuluyor dedi. Bu benim için hayatım boyunca sürekli hatırlayacağım çok komik bir anıydı." sözleriyle anlattı.

Yaprak Medine, Karya Çandar ile olan ilişkisine dair samimi itiraflarda da bulundu. Ünlü sosyal medya fenomeni Karya Çandar ile aşklarının nasıl başladığını bütün ayrıntılarıyla anlatan Yaprak Medine, " Ben date insanı değilim. Karya da ben de böyle duyguları normalde çok hissetmediğimiz için bulmuşken neyi uzatacağız ki diyerek birbirimizi ilişki içinde tanımaya karar verdik ve bir hafta içerisinde çıkmaya başladık" ifadelerini kullandı.

İşte Yaprak Medine röportajının tüm detayları...

Bu sıralar neler ile uğraşıyorsun nasıl gidiyor?

Genel olarak hazırlık yapıyorum aslında. Sanırım mesleğim gereği sürekli bir hazırlık aşamasındayım. Mesleğin getirisinden dolayı kendini sürekli bir şeylere hazırlamak zorundasın. Bunu dışında kitap okuyorum ve PlayStation oynuyorum. Araba yarışı oynamayı çok seviyorum!

Ne oynuyorsun?

Blur ve Need For Speed oynuyorum. NFS'yi bitirdim hatta! Ben bir gamerım, oyun oynamayı çok seviyorum.

Ne kadardır oynuyorsun?

Sürekli değil ama boş vakit bulduğumda ya da zihnimi boşaltmak istediğim zamanlarda kafa dağıtmak için oynuyorum.

Küçüklüğünden beri gelen bir alışkanlık mı?

Evet!

Hangi oyunla başladın peki gamer hayatına? Ben Süper Mario ile başladım mesela.

O kadar geçmişe gidiyoruz o zaman değil mi? Atarim vardı benim, tetris vardı, bir de kuş vurma oyunu vardı. Hatta atari almak istiyorum ara ara çocukluğuma dönmek için. Genel olarak oyun oynamayı seviyorum ben çok. Telefondan da oynuyorum rahatlatıyor beni. Bir de ben çok kaptırıyorum kendimi oyun oynarken.