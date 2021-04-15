Zeugma’nın tarihi zenginliği evlere taşınıyor

Türkiye'nin kültürel mirasını tasarımlarına yansıtan Karaca; Gaziantep'in simgesi, dünyaca ünlü Çingene Kızı ve tarihi izler taşıyan farklı mozaik desenlerini özel bir seride bir araya getirdi. Geçmişin mirasını, bugünün tasarımları ile buluşturan Karaca'nın yeni Zeugma Serisi'nde yer alan birçok ürün, Anadolu'nun benzersiz dokusunu ve büyüsünü evlere taşıyor. Karaca Group CEO'su Fatih Karaca, yeni seriyle ilgili şöyle konuştu:"Amacımız sadece ürün üretmek değil, kültürel mirasımızı, Türkiye'nin hatta dünyanın farklı noktalarına taşımak. Gaziantep'in simgesi haline gelen Çingene Kızı figürü ve benzersiz mozaik desenleri, ülkemizin kültürel mirasının Gaziantep'in bir parçasını ürünlerimize taşımaktan gurur duyuyoruz.Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu projenin kendileri açısından da çok kıymetli olduğunun altını çizdi."