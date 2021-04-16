İstanbul’u terk etmeye karar veriyorlar! Kardeşlerim’in 9. Bölümünde bakın neler olacak?

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.

Kardeşlerim 9. bölüm 2. fragmanı | Video

Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler.