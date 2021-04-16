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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:26 Son Güncelleme: 16.4.2021 16:26

’u terk etmeye karar veriyorlar! ’in 9. Bölümünde bakın neler olacak?

İstanbul’u terk etmeye karar veriyorlar! Kardeşlerim’in 9. Bölümünde bakın neler olacak?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları ’de ekranlara geliyor. Kardeşlerim’in 9. Bölümünde bakın neler olacak?

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.

Kardeşlerim 9. bölüm 2. fragmanı | Video

Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler.

Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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İstanbul’u terk etmeye karar veriyorlar! Kardeşlerim’in 9. Bölümünde bakın neler olacak?
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