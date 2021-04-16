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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:35 Son Güncelleme: 16.4.2021 16:36

Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar! Hercai’nin 68. Bölümünde bakın neler olacak?

Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar! Hercai’nin 68. Bölümünde bakın neler olacak?

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından olan Hercai, 68. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Kadrosunda (), (Reyyan Şadoğlu), (), (), (), () ve Zuhal Yalçın (Asiye) gibi isimleri barındıran Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşanacağı da araştırılıyor. İşte Hercai'nin 68. yeni bölümünün detayları...

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir.

Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar.

Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

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Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar! Hercai’nin 68. Bölümünde bakın neler olacak?
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