Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar! Hercai’nin 68. Bölümünde bakın neler olacak?

Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.