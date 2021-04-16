Son Dakika: Zor günler geçiren Seren Serengil son sağlık durumunu anlattı! Sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi!

Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Hamilelikten sonra çok kilo almıştım, devamı gelecek diye korktum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor. Acayip bir sistem yani" dedi.