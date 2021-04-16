Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 16 Nisan 2021 Cuma Bugün burcunuzda neler var?

KOVA ÇAĞI VE 5G

Yenilik kelimesi, hayatlarımızın hız kazandığı bu günlerde duymaya alışık olduğumuz şeylerden bir tanesi. Yeniliklerin sürekli karşımıza geldiği bugünlerde, her işimizin hızlıca hallolmasını istiyoruz. Yavaş kelimesine yer yok artık. Rafa kalkmaya hazırlandığı günler de iyice yaklaşıyor. 5G, hızı ile bugüne kadar olan bütün teknolojilerin önüne geçecek. Peki 5G hayatımıza ne gibi katkılar sağlayacak, hangi gelişmeler karşımıza çıkacak?

"2021'in ilk günlerinden itibaren Satürn ve Jüpiter'in kol kola gezmesi bir anda hayatımızda nereleri sorguladığımızı, nerelerde kaynaşıp alıştığımızı gözler önüne seriyor ve sermeye devam edecek. İşin açıkçası her şeye o kadar hızlı adapte oluyoruz ki sorgulamaya pek de zaman kalmıyor"

5G Nedir?

Öncelikle 5G'nin tanımını yapmak gerekli. 5G'yi yeni nesil kablosuz teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Mevcut olarak kullandığımız hücresel ağların yeniden yapılandırılacak olması ile birlikte, bağlantı hızımız iyice hızlanacak. Tamam hızlanacak ama herkesin aklında olan soru ise şu; 5G, ne kadar hızlı? Yapılan çalışmalarda göre, şu anda kullandığımız teknolojinin 10 kattan fazla hıza sahip olacak. Burada çok büyük bir hızdan bahsetmek mümkün.