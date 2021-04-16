Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 16 Nisan 2021 Cuma Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Nisan 2021 Cuma burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 16 Nisan 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KOVA ÇAĞI VE 5G" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Plüton karesi halka açılan şirketlerin finans danışmanlığı konusunda yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serebilir. 5 Ocak 1947'de Oğlak döngüsünde kurulan LG, mobil telefon üretiminden çekilerek bir "pes etme" furyasını başlatabilir. Siber saldırı sezonu başlıyor.
Koç: Baharın gelişiyle birlikte rutinlerini değiştirmeyi düşüneceksin. Aldığın kiloları vermek için harekete geçebilirsin. Diyet ve egzersiz anlayışını değiştiriyorsun.
Boğa: Maddi konularda hareketli olacağın bir gün seni bekliyor. Birikimlerini nasıl değerlendireceğin konusunda bir sonuca varmak istiyorsun.
İkizler: Kendine ayırdığın süre zarfında mantıklı kararlar aldığını fark edebilirsin. Kendin için ayırdığın vaktinde uzun süredir beklettiğin işleri çözümlüyorsun.
Yengeç: Kariyer yaşamın adına önemli toplantılar gerçekleştirebilirsin. Sorumlulukların artıyor. Başarılı olmak için motivasyonunu yüksek tutuyorsun.
Aslan: İlişkisi olan bir Aslan burcuysan kendince aldığın kararlar karşı tarafta bir karışıklığını bulmayabilir. Bu konuda aklında soru işaretleri artıyor.
Başak: Geçmiş anılar bugün tekrar depreşebilir. Fakat bu konular canlanırken geleceğinden kopmuyorsun. Eski günlerde verdiğin kararları bugün sakin kafayla tekrar düşünebilirsin.
Terazi: Uyku problemin için kökten çözümleyici bir yöntem bulmak istiyorsun. Ailenin sürekli seni tenkit etmesi canını sıkabilir.
Akrep: Gelecek adına kurduğun hayallerinin peşine düşüyorsun. Yakın arkadaşların ile bu konuda paylaşımların olabilir. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyorsun.
Yay: Kendini özgür hissetmek istiyorsun. Kararlarına saygı gösterilmesi senin için önemlidir. Özel sektörde çalışan bir Yay burcuysan tempon artıyor.
Oğlak: Yakın bir dostunun ailesi ile yaşadığı probleme ister istemez şahit olabilirsin. Bu konuda yapıcı davranıyorsun. Ona verdiğin tavsiyeler onun gözünde saygını artırıyor.
Kova: Sorumlulukların konusunda hızlı hareket ediyorsun. İşlerini inanılmaz bir hız ile tüketebilirsin. Atik ve pratiklik senin için önemli olacak.
Balık: Kendin için yaptığın yatırımlarını hızlandırıyorsun. Bu yatırmalar eğitimin kariyerin gibi konularda olabilir. Geleceğinin garantisi gibi gördüğün konuları perde arkası etmiyorsun.
KOVA ÇAĞI VE 5G
Yenilik kelimesi, hayatlarımızın hız kazandığı bu günlerde duymaya alışık olduğumuz şeylerden bir tanesi. Yeniliklerin sürekli karşımıza geldiği bugünlerde, her işimizin hızlıca hallolmasını istiyoruz. Yavaş kelimesine yer yok artık. Rafa kalkmaya hazırlandığı günler de iyice yaklaşıyor. 5G, hızı ile bugüne kadar olan bütün teknolojilerin önüne geçecek. Peki 5G hayatımıza ne gibi katkılar sağlayacak, hangi gelişmeler karşımıza çıkacak?
"2021'in ilk günlerinden itibaren Satürn ve Jüpiter'in kol kola gezmesi bir anda hayatımızda nereleri sorguladığımızı, nerelerde kaynaşıp alıştığımızı gözler önüne seriyor ve sermeye devam edecek. İşin açıkçası her şeye o kadar hızlı adapte oluyoruz ki sorgulamaya pek de zaman kalmıyor"
5G Nedir?
Öncelikle 5G'nin tanımını yapmak gerekli. 5G'yi yeni nesil kablosuz teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Mevcut olarak kullandığımız hücresel ağların yeniden yapılandırılacak olması ile birlikte, bağlantı hızımız iyice hızlanacak. Tamam hızlanacak ama herkesin aklında olan soru ise şu; 5G, ne kadar hızlı? Yapılan çalışmalarda göre, şu anda kullandığımız teknolojinin 10 kattan fazla hıza sahip olacak. Burada çok büyük bir hızdan bahsetmek mümkün.
Hayatımızda Neler Değişecek?
Evet, 5G ile çok hızlı bir teknolojiye giriş yapacağız. Fakat hepsi bu kadar mı olacak, sadece hayatımızı hız olarak mı etkileyecek? Tabii ki hayır. Öncelikle bir temizliğe girişmemiz gerekebilir. Çünkü hayatımızdan eksik olmayan, yanımızdan ayıramadığımız kablo sayısında da azalma olacak. Bunun dışında kullandığımız ve ağırlıklarından şikâyet ettiğimiz teknolojik aygıtların hafiflemeye başladığını siz de fark edeceksiniz.
Fotoğraf Arşivleri Artık "Bulutlarda"
Yaşantımızda sosyal hayattan tutun, aklınıza gelecek her noktaya etki edecek 5G. Tıp ve ticaret gibi alanlara öncülük etmesi beklenen 5G, yeni iş alanlarına da imkan sağlayacak. Değişimin içerisinde olacağımız bu süreçte, hızı hissedeceğiz. Değişimden geri kalmayacağız. Şimdilerde fazla kullanmadığımız bulut sistemine de kendimizi iyice adapte edeceğiz.
"Akıllı" Kelimesi Daha Çok Yaygınlaşacak
Kova Çağı ile birlikte hayatımıza girmeye başlayan "akıllı" kelimesi daha yaygın bir hale gelecek. Artık yaşamımızda daha fazla bu kelime ile karşılaşacağız. Kullandığımız televizyon, buzdolabı ya da her neyse artık akıllı kelimesi ile karşımıza gelecek.
Yapay Zekâ Hayatımızda Daha Çok Yer Alacak
Hayatımızı kolaylaştıracağı düşünülen yapay zekâ kavramına da iyice alışmaya başlayacağız. Pek çok ihtiyacımızı karşılayabilecek olan yapay zekâ, bize kolaylık sağlayacak mı? Aklınızda birçok soru olabilir ama merak edilen soru şu olmalı? Teknoloji hayatınızda neyi ifade ediyor.