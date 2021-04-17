Dünyayı Kurtaran Adam’ın yönetmeni Çetin İnanç: Filmde her şey bir virüsle başlıyor

- Size neden jet rejisör diyorlar?

- 1973 olmalı. Çok sevdiğim gazeteci abim Agah Özgüç o yıl en çok hangi yönetmen film çekti diye bir liste yapıyor. Birinci ben çıkıyorum. O da benim için jet rejisör yazıyor. Böylece bana jet rejisör denilmeye başlandı.

- Sizin de eliniz hızlıymış. Çok çabuk film çekiyormuşsunuz…

- Mecburdum hızlı çekmeye. Yoksa aç kalırdım.

- Bu mecburiyet sizin sinema hayatınızı da belirlemiş anladığım kadarıyla.

- Ben İstanbul çocuğuyum. Öyle sinemacı olayım, artist olayım gibi dertlerim yoktu. Okuyup avukat olmak istiyordum. İstanbul'da hukuk fakültesinde okuyordum. Sonra bir gün Turan Emeksiz'i önümde vurdular. Üniversite karıştı. Okulu bırakmak zorunda kaldım. Orhan Günşiray, teyzemin oğlunun yakın arkadaşıydı. Beni soruyor "Ne yapıyor" diye. O da "Okulu bıraktı" deyince Günşiray "Yanıma getirin" diyor. Ben de onun sayesinde sinemaya bulaştım. Atıf Yılmaz'ın yanında çalışmaya başladım. Yani zorunluluktan. Eğer Orhan Abi pastacı olsaydı ben de pastacı olurdum…

- Yeşilçam'da varolmak ne kadar zordu?

- Yeşilçam'ın içi beni dışı seni yakar. Biz yıllarca sansür belasıyla uğraştık. Zaten istediğin filmi yapmana imkan yoktu. Hız önemliydi Yeşilçam'da. Bir de genç bir yönetmendim ben. O büyük oyuncular namlı yönetmenlerle çalışmak istiyordu. Ben de kendi kurallarıma göre çok çabuk filmler çekiyordum. İş de yapıyordu çektiğim filmler. Zaten iş yapmazsa yapımcı bir daha sana iş vermez ve aç kalırsın. Ben ve benim gibi yönetmenlerin derdi aslında Yeşilçam'da çalışıp ekmeğini kazanmaktı.

- Zorunluluktan da olsa kendi çizginizi yaratmışsınız.

- Benim çizgim hep belliydi. Ben hep kötülere karşıydım. En kötü filmimde bile iyilerle-kötünün mücadelesini anlatırım. Ve hep iyiler kazanır filmlerimde. Çünkü iyiler hayatta kazanmıyor…

- Yeşilçam'da herkes sansürden dert yanıyor. Sizin başınıza neler geldi?

- Kovboy filmi çekeceğiz. Sansür Kurulu "Anadolu'da kovboy mu olur" dedi. Bunu diyeceğini bildiğim için hikayeyi Meksika üzerine kurduk. Filmin başına da yazdım "Bu filmin gerçek kişilerle ve olaylarla ilgisi yoktur" diye. Hâlâ bu uyarı kullanılır filmlerde ve dizilerde… Mucidi benim… Böyle çıkış yolları bulmaya mecburduk. Sektörde adın çıkmaya görsün "Filmi sansüre takıldı" diye. Bir daha iş vermezler adama, aç kalırsın.

- İmkansızlıklar içinde filmler çektiniz yıllarca, peki hiç isyan etmeniz mi?

- 90'lı yıllarda ABD'ye gittim. Hollywood'da Universal Stüdyoları'nı gezdim. Sonra kapının önüne çıktım ve bağıra çağıra "Ben bu mesleği bırakıyorum" dedim. O günden beri de tek kare film çekmedim. Çünkü orada sinemaya verilen imkanları gördüm. Biz imkansızlıklar içinde montaj oyunlarıyla, şununla bununla film çekmeye çalışıyoruz. Olmuyorsa da oldurmaya çalışıyoruz. Fikir olarak Amerikalılardan bir eksiğimiz yok, fazlamız bile var. Ama onların imkanı var bizim yok.