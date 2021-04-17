Genç oyuncu Aygün Aydın Hakan Sabancı’yı ifşa etti!

Geçtiğimiz aylarda adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Sabancı'yla yazışmalarını paylaştı. Bununla da yetinmeyen Aydın, Sabancı'nın beğendiği kızları da tek tek paylaşarak hakaret etti.
ÖZEL KONUŞMALARINI YAYINLADI
Bu zamana kadar çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aygün Aydın, Instagram hesabından yayınladığı konuşmalarda ikilinin buluşma için yaptığı plan ve Sabancı'nın doğum günüyle alakalı konuşmaları yer alıyor. Mesajları paylaşmakla yetinmeyip Sabancı'nın beğendiği kızları da tek tek paylaştı. Aygün Aydın, yaptığı paylaşıma "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu sü.tüklerle nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" notunu düştü.
GÖZLER SABANCI'YA ÇEVRİLDİ
Aygün Aydın'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu. Sosyetenin önemli isimlerinden Hakan Sabancı'nın olanların ardından ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.