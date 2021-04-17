Genç oyuncu Aygün Aydın Hakan Sabancı’yı ifşa etti!

ÖZEL KONUŞMALARINI YAYINLADI

Bu zamana kadar çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aygün Aydın, Instagram hesabından yayınladığı konuşmalarda ikilinin buluşma için yaptığı plan ve Sabancı'nın doğum günüyle alakalı konuşmaları yer alıyor. Mesajları paylaşmakla yetinmeyip Sabancı'nın beğendiği kızları da tek tek paylaştı. Aygün Aydın, yaptığı paylaşıma "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu sü.tüklerle nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" notunu düştü.