İklim değişikliğiyle mücadele

HER geçen gün okyanusların kirlendiği, küresel ısınmanın arttığı, iklimlerin değiştiği, arıların zarar gördüğü, temiz tutmamız gereken dünyamızda bu gibi önemli sorunlara dikkat çekmek ve en önemlisi de çocukların gözünde farkındalık oluşturmak çok önemli. Bu nedenle 22 Nisan Dünya Günü'nde MinikaÇocuk'ta 'Meteoheroes' yayınlanmaya başlayacak. Acil durumlarda güçlerini aktive eden 'Meteoheroes'deki kahramanlar, bazen zehirli tarım ilaçlarının zarar verdiği arılar için mücadele edecek, bazen de okyanusta çöplere ve ağa takılmış balinaları kurtamaya çalışacak.