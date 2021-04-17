'Kardeşlerim'in 9'uncu bölümüne damga vuran sahne: Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf etti!

ATV'nin yeni dizisi 'Kardeşlerim', izlenme rekorları kırmaya bugün de devam etti. Dokuzuncu bölümüyle izleyicileri yine kendisine hayran bırakan 'Kardeşlerim', bugün yine doludizgindi. İşte 9'uncu bölümde yaşananlar...
ORHAN'IN DURUMU KRİTİK! ŞENGÜL ÇOCUKLARI EVDEN KOVDU
Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.
İSTANBUL'U TERK ETME KARARI ALDILAR
Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler.
AŞKINI İTİRAF ETTİ
Asiye'nin İstanbul'dan ayrılacağını öğrenen Doruk ise soluğu Asiye'nin yanında alır. Burada Asiye'ye aşkını itiraf eden Doruk, her şeyi göze almıştır.
'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video
KARDEŞLERİN KADERİNİ ETKİLEYEN KARAR
Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.