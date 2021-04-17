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Giriş Tarihi: 17.4.2021 23:16 Son Güncelleme: 17.4.2021 23:18

''in 9'uncu bölümüne damga vuran sahne: Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf etti!

'Kardeşlerim'in 9'uncu bölümüne damga vuran sahne: Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf etti!

'nin kısa sürede en fazla sevilen dizilerinden biri olmayı başaran '' dizisi, 9'uncu bölümüyle yine izleyicilerinin karşısında... Bu bölümde yine duygu dolu anlara sahne olan dizide bir aşk itirafı geldi. Doruk, 'u terk etmeye hazırlanan Asiye'ye aşkını açıkladı. İşte izleyicileri heyecanlandıran o duygu dolu sahne...

ATV'nin yeni dizisi 'Kardeşlerim', izlenme rekorları kırmaya bugün de devam etti. Dokuzuncu bölümüyle izleyicileri yine kendisine hayran bırakan 'Kardeşlerim', bugün yine doludizgindi. İşte 9'uncu bölümde yaşananlar...

ORHAN'IN DURUMU KRİTİK! ŞENGÜL ÇOCUKLARI EVDEN KOVDU

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.

İSTANBUL'U TERK ETME KARARI ALDILAR

Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler.

AŞKINI İTİRAF ETTİ

Asiye'nin İstanbul'dan ayrılacağını öğrenen Doruk ise soluğu Asiye'nin yanında alır. Burada Asiye'ye aşkını itiraf eden Doruk, her şeyi göze almıştır.

'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video

KARDEŞLERİN KADERİNİ ETKİLEYEN KARAR

Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

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'Kardeşlerim'in 9'uncu bölümüne damga vuran sahne: Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf etti!
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