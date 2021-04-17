'Kardeşlerim'in 9'uncu bölümüne damga vuran sahne: Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf etti!

AŞKINI İTİRAF ETTİ

Asiye'nin İstanbul'dan ayrılacağını öğrenen Doruk ise soluğu Asiye'nin yanında alır. Burada Asiye'ye aşkını itiraf eden Doruk, her şeyi göze almıştır.

'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video

KARDEŞLERİN KADERİNİ ETKİLEYEN KARAR

Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.