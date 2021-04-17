‘Ponçik sen hep benimlesin’

Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan, lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Şallı, oğlunun ölüm yıldönümünde duygusal paylaşımlar yaptı. Şallı, oğlunun fotoğrafını şu notla paylaştı: "Masumiyet zirvesi ponçiğim. 1 yıl değil, 100 bin yıl da geçse hep benimlesin. Çok şanslıyım senin gibi bir meleğin annesi oldum ben. Seni limitsiz, sınırsız ve tarifsiz seviyorum." Şallı, oğlunun bir videosunu da yayınladı. Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor.