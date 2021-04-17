Son Dakika Magazin Haberleri: Hadise'den çok konuşulan iddiaya cevap geldi: Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez

Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım.

Saygılarımla.'

NE OLMUŞTU?

Bugün bazı basın yayın organlarında, Hadise'nin Ebru Gündeş'in boşanmaya hazırlandığı eşi Reza Zarab ile ABD'de görüştüğü ve aşk yaşadığı iddia edilen haberler yer aldı. Hadise, ses getiren iddialara sert şekilde yanıt verdi.

KAAN YILDIRIM'DAN DESTEK GECİKMEDİ

Hadise'ye yasak aşk iddiasında en önemli destek de sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi. Başarılı oyuncu, Hadise'nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınlayarak yanında olduğunu belli etti.