Son Dakika Magazin Haberleri: Şarkıcı Edis’e büyük şok! Menajerlik şirketi o davayı kazandı

'MENAJERLİK DEĞİL VEKALET' DEDİ

Üç davadan biri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülüyordu. Bu davaya konu olan alacak miktarı 1 milyon 387 bin liraydı. Yapım şirketi dava dilekçesinde, Edis Görgülü'nün menajerlik sözleşmesine uymadığını, kendisine olan borçları ödemediğini ileri sürdü. Dilekçeye cevap olarak Edis Görgülü'nün vekili, imzaların atıldığı menajerlik sözleşmesi değil, vekalet sözleşmesi olduğunu iddia ederek davanın reddini talep etti.