Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 17 Nisan 2021 Cumartesi Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 17 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021'İN EN İDDİALI GÜZELLERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Savaş gezegeni Şans gezegeniyle iletişim kurarken futbolun yalnızca sahada oynanmadığı sözünü akıllara getiriyor. 1967 doğumlu, Satürn'ü ve burcu Koç olan Ali Koç, gündemi değiştirirken birçok kulüp başkanı ile de karşı karşıya kalacak.
Koç: Yaşam alanında düzenlemeler yapmak istiyorsun. Ev işlerinde düzenlemeye gitmek istediğin noktalar olabilir. Dekoratif konularda vereceğin kararlar ilgi uyandırabilir.
Boğa: Hayatında yapmak istediğin değişimlerin peşine düşüyorsun. Zamanının çalınmasına tahammülün azalıyor. Bu konuda detaycı davranabilirsin.
İkizler: Kariyer hayatında yaşadığın inişli çıkışlı hal belli sonuçların doğmasına neden olabilir. İş yerinde katılman gereken toplantılar olabilir.
Yengeç: Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısın. Uyumlu bir havaya sahip olman gerçekleşebilecek spontane durumlara ayak uydurabilmeni sağlıyor.
Aslan: Kendini rahat hissettiğin ortamlarda olmaktan keyif duyuyorsun. Bu sebeple gürültülü ve dikkat dağıtıcı odaklardan uzaklaşabilirsin.
Başak: Yapacağın sakarlıklar sempatik anların yaşanmasına enden olabilir. Dikkatsiz olacağın bir gün geçirebilirsin. Akşam saatlerinde evde beklenmedik tadilat işleri ortaya çıkabilir.
Terazi: 17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Kendine ve çevrendekilere yarayacak olumlu kararlar alabilirsin. Düşünceli tavırların ile ilgi uyandırıyorsun.
Akrep:17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Kendin için yapacağın harcamalarını kontrol altında tutmak istiyorsun. Birikim yapmak için sınırlarını zorluyorsun.
Yay: 17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Rutinlerini doğru planlamalısın. Sürpriz gelişmeler seni yansıtmıyor.
Oğlak: 17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan kendine ilişkinde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.
Kova: 17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Mide hassasiyetin için dikkatli davranıyorsun. Güne besin değeri yüksek bir kahvaltı ile hareketli bir şekilde başlayacaksın.
Balık: 17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Yaşanılan tüm kırıcı ve küskünlük oluşturan sorunları halletmek istiyorsun.
2021'İN EN İDDİALI GÜZELLERİ
Kararları ve Çizecekleri Yeni Rotaları İle Türkiye'nin En İddialı Güzelleri
Serenay Sarıkaya
Aşk hayatıyla tekrardan gündeme gelecek güzeller güzeli oyuncu içinde bulunacağı yeni projeleri ile ekranlarda yer alacak. Dijital dünyaya "merhaba!" diyen ünlüler kervanına sevgili Serenay'da katılacak. En önemlisi ise son dönemlerde ilişkisi ile gündemde olan Serenay, sosyal medyalarda eski sevgilisinin dilinden düşmeyecek. Yeni bir aşka yalken açacak olan Serenay, tipik bir Yengeç burcunun özelliğini ortaya koyarak küllerinden yeniden doğacak. 1 Temmuz 1991'li Serenay'ın hem Ay burcu hem de Satürn'ü Kova. Demektir ki Kova Çağı'nda olduğumuzu Serenay'ın sayesinde tekrar hatırlayacağız. En önemlisi ise reyting konusunda eli güçlü olan kanallarından birinde önemli bir projesi söz konusu.
Neslihan Atagül
Aslan burcu başarılı oyuncu Neslihan Atagül'de kariyer kararlarıyla konuşulacak en iddialı güzellerden bir tanesi. 1992 Doğumlu Satürn'ü Kova olan Neslihan, sağlığı ile ilgili konularda yavaş yavaş toparlanırken yeni projelere de imza atacak. Hem ana kanallardan hem de dijital platformlardan gelen önemli proje teklifleri arasında mekik dokuyacak. Satürn döngüsünden geçen güzel oyuncu adını dijital platformlara taşıyan ünlüler kervanına katılanlardan olurken özel hayatı da mercek altına alınabilir. Yeni projesindeki oyunculuğu tam not alırken, aynı zamanda kilolarıyla da magazin gündeminden inmeyebilir.
Afra Saraçoğlu
Aşk hayatı ile iddialı olan güzellerden bir tanesi olan Afra Saraçoğlu yaz-kış demeden çalışacak. İlişkisindeki kıskançlıkları ve sosyal medya dedikoduları onları gündeme getirecek. Sosyal medya hesaplarından bazı sert çıkışlar da yapacağını işaret eden doğum haritası genç ve güzel oyuncu hem takdir hem de eleştiriler alabilir. Devam eden dizilere transfer olma furyasına Afra'da ani bir hamleyle katılabilir. Setlerden setlere koşturması ve yoğunluğunun artması bir yana kendi gibi güzel ve başarılı bir oyuncuyla aynı projede yer alabilir.